Бойко пропонує парламенту підтримати Президента і мирні ініціативи

Парламент у першу чергу повинен розглянути законопроекти щодо встановлення миру в Україні.

Про це Співголова фракції "Опозиційна платформа-За життя" Юрій Бойко заявив під час засідання Погоджувальної ради ВР у понеділок, 9 вересня, повідомляється на сайті партії.

Він підкреслив, що обмін полоненими між Україною і РФ, який відбувся 7 вересня, - це величезна подія.

"Це був важливий крок до миру. Сподіваємося, що він стане дієвою складовою для мирного врегулювання конфлікту в Донбасі, який сьогодні є головним гальмом розвитку країни і вимагає негайного вирішення. Парламент повинен підтримати президента і ті мирні ініціативи, які зупинять війну, принесуть у країну світ, повернуть території і людей", - підкреслив Юрій Бойко.

Він також зазначив, що для вирішення такого складного конфлікту політичним шляхом ми повинні бути готові до компромісу.

"Треба чесно сказати людям, що такий конфлікт без компромісу, навіть хворобливого, вирішити неможливо. І, крім політичної, іншої альтернативи немає", - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, "Опозиційна платформа-За життя" зареєструвала у Верховній Раді низку законодавчих ініціатив, спрямованих на досягнення світу, в тому числі проект Постанови "Про невідкладні заходи щодо припинення бойових дій та відновлення миру, імплементації Мінських угод".