НАБУ вже не має претензій до "Роттердам" і не повинно мати їх і до "плюса", - Кушнірук

НАБУ визнало відсутність претензій до ціноутворення на базі формули "Роттердам+" і не матимуть зауважень щодо включення витрат на доставку після того, як детективи розберуться у принципах формування ринкової ціни за умов переваги попиту над пропозицією на дефіцитних ринках. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.



"НАБУ досі не розібралися, чому до Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електричну енергію були внесені витрати на транспортування енергетичного вугілля "в частині прогнозованих обсягів використання вітчизняного вугілля на доставку його до України морським шляхом та перевалку в портах України". В перекладі на людську мову – детективи досі не розуміють, чому у формулі оптової ринкової ціни на е/е, вугілля українських шахт враховано за ціною імпортного, адже його, як заявляли знані фахівці Семенченки, Парасюки та Лещенки …"нізвідки не везуть". Раджу детективам, в межах підвищення освітнього рівня в економічних дисциплінах, ознайомитись з такими поняттями як "рівноважна ціна" та "імпортний паритет". Також їм варто дізнатись, як формується ринкова ціна за умов переваги попиту над пропозицією на дефіцитних ринках", - написав Кушнірук.



Експерт також зазначив, що аналогічні "Роттердам+" формули діють на інших енергетичних ринках. Зокрема, на газовому ринку діє формула "Дюссельдорф+", згідно якої у вартість українського газу закладаються логістичні втрати з німецького хабу NetConnect Germany (NCG).



"Те саме з урановим концентратом для "Енергоатому". Постанова НКРЕКП №990 від 01.08.2017 "Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну енергію, що виробляється на атомних станціях" чітко прив’язує вартість атомного палива до світових цін + втрати на транспортування: "Ціни на урановмісну сировину, послуги конверсії та збагачення визначаються, виходячи з цін, опублікованих в інформаційних оглядах "Ux Weekly" та "Nuklear Market Review". Послуги з фабрикації ядерного палива визначаються згідно з умовами підписаних контрактів. До розрахунків тарифів включається вартість послуг з транспортування свіжого ядерного палива та ядерних матеріалів, що підлягають оплаті у плановому періоді", - написав Кушнірук.



Нагадаємо, раніше енергоексперти заявляли, що справа НАБУ по "Роттердам+" заснована на нерозумінні економічних законів і не має судової перспективи. А також наголошували, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.



Генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс заявляв, що введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішенням для України, а прив'язка до індексу API2 (порт Роттердам) - абсолютно коректна.



Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях API2 вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилась.