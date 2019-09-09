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09 вересня 2019, понеділок, 13:16 531
Політика 2019-09-10T00:00:13+03:00
Українські Новини
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов

Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов

Гюндуз Мамедов, прокурор АР Крим
Гюндуз Мамедов, прокурор АР Крим

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру особам, які брали участь в організації і проведенні "референдуму" та "виборів" на території тимчасово окупованого півострова, повідомляється на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Так звані вибори, які вчора незаконно відбулися на території тимчасово окупованого півострова, порушують норми законодавства, не визнаються в Україні та світі. На даний час організатору та його заступниці повідомлено про підозру", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

За його словами, найближчим часом до суду в порядку спеціального досудового розслідування буде скерований обвинувальний акт відносно голови "Избирательной комиссии Республики Крым".

Проведення незаконних виборів забезпечувала також громадянка України, яка у березні 2014 року увійшла до складу незаконно утвореної "Избирательной комиссии Республики Крым", де брала участь у підготовці та проведенні незаконного "референдуму". Відтак, 9 вересня 2019 року прокуратурою АР Крим та ГУ СБУ в АР Крим вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Як відомо, 8 вересня 2019 року на території тимчасово окупованого півострова відбулися незаконні вибори депутатів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" і "местных советов".

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму. Відповідно до наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора України від 12 червня 2014 року прокуратуру Автономної Республіки Крим у зв’язку з тимчасовою окупацією території Криму передислоковано до м. Києва.

У вересні 2016 року за клопотанням прокурора автономії наказом Генпрокурора України реорганізовано структуру прокуратури АРК, збільшено її штат та окремі структурні підрозділи прокуратури передислоковані у м. Херсон. 

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