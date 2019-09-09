Проблема "Мотор Січ" вимагає від Зеленського швидких і прагматичних рішень, - Романенко

Президент Зеленський може переконати партнерів з США в необхідності угоди між Україною і Китаєм, пов'язаної з підприємством "Мотор Січ". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політолог, експерт з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

"Володимир Зеленський з перших кроків демонстрував прагматичний підхід у внутрішній і зовнішній політиці, ніж нагадує Трампа. Розвиток вітчизняної економіки дає робочі місця і податки, а, значить, ресурси, якими держава може розпоряджатися для проведення своєї політики. Очевидно, що ( в ситуації з "Мотор Січ") Зеленському та новому уряду потрібно грати на інтересах сторін. Американцям потрібно говорити, що ми не можемо відмовитися від контракту, оскільки це і суперечить нашим економічним інтересам, і США не завдасть величезні й збитки. Китай все одно вже має доступ до цих технологій ... Варто також сказати, що загрози Трампа закрити 250 млн допомоги на ВСУ теж не співрозмірні втрати угоди з Китаєм. У випадку з "Мотор Січ" вигода України в тому, що вона отримує мільярди доларів, які дозволяють забезпечити зайнятістю наших громадян. Рівне те, що намагається зробити Трамп для економіки США. Це зрозумілий аргумент для американців ", - заявив експерт.

За словами Романенко, побоювання, нібито отримавши контроль на "Мотор Січ", Китай зможе скористатися українськими технологіями в оборонній сфері, є надуманими.

"Наївно припускати, що у Китаю і Росії немає доступу до напрацювань 70-х років минулого століття взагалі. Нові технології Україна практично не народжує, а в умовах жахливої ​​деградації системи освіти з кожним роком це робити все складніше і складніше. Тому аргумент про те, що Україні важливо утримати технології цих двигунів за всяку ціну, неспроможний. Не стоїть питання - буде чи не буде виробляти Китай ці двигуни. буде. стоїть питання - коли і в якому обсязі він налагодить виробництво. Україна має кілька років, щоб реалізувати т від потенціал, що залишився на "Мотор Січ" таким чином, щоб 25 тис. співробітників отримували зарплати, а держава не позбулося одного з ключових суміжників для таких вмираючих гігантів, як "Антонов" та інші підприємства, які складають "славу українського машинобудування". Тому вся раціональна аргументація вказує на те, що Україна у випадку з "Мотор Січ" потрібно підтримати китайський контракт і розблокувати роботу підприємства. АМКУ повинен схвалити цю угоду ", - вважає експерт.

На думку Романенка, керівництво держави має діяти швидко, не відкладаючи проблему "на потім".

"Найгірше, що Україна може зробити в нинішній ситуації - спробувати почекати, коли все розсмокчеться. Чи не розсмокчеться. Від" голодної смерті "(без ринку збуту)" Мотор Січ "виграють всі, крім України. Базовим постулатом зовнішньої політики України повинен стати слоган "Money first" ( "спершу гроші"). Всі наші партнери повинні знати, що Україна готова вигризати кожен цент на світових ринок. Тоді до нас буде шанобливе ставлення і інтереси буде відстоювати простіше ", - резюмував експерт.

Нагадаємо, протягом 2016-2017 років китайські трейдери викупили акції "Мотор Січ", тепер же китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group домагаються в АМКУ узгодження концентрації у інвестора більше 50% акцій. Після узгодження інвестор подарує Україні 25% акцій і виплатить бонусом 100 млн.доларів. США намагаються перешкодити операції. На думку американської сторони, продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю.