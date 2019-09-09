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09 вересня 2019, понеділок, 10:52 359
Транспорт 2019-09-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
Укладання асфальту на трасі Запоріжжя-Маріуполь завершиться до 1 жовтня, - Юрій Голик

Укладання асфальту на трасі Запоріжжя-Маріуполь завершиться до 1 жовтня, - Юрій Голик

Юрій Голик.
Юрій Голик.

Дорожні роботи з укладання асфальту на трасі Запоріжжя-Маріуполь завершаться до 1 жовтня. Ще два тижні піде на розмітку, установку знаків і приведення до порядку узбіч. Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" заявив керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик.

Він зокрема розповів про подробиці наради в Офісі президента за участю глави Офісу Президента, його заступників, "Укравтодору", Мінфіну, Антимонопольного комітету, Укртрансбезпеки таМінінфраструктури.

"На нараді Президент поставив дуже просте питання: що потрібно, аби цю трасу, яка будується вже 3 роки і за планом повинна будуватися ще стільки ж, зробити до жовтня. Адже після 1 листопада гріх робити трасу – вже дощі починаються і сніг. Плюс в Маріуполі відбудеться великий економічний форум. Ми порахували і сказали, що трасу за цей час можна зробити", - повідомив Юрій Голик.

За його словами, робота пришвидшенашляхом збільшення кількості змін і техніки. Як член робочої групи з будівництва дороги Запоріжжя-Маріуполь Юрій Голик особисто стежить за ходом робіт.

"Оскільки у мене більше можливостей і вільного часу, то я можу виїжджати на місце робіт постійно, причому не роблячи з цього події і, таким чином, бачачи реальний стан справ на трасі, а не красиву картинку, яку малюють щоразу спеціально під приїзд "начальства". Плюс я дуже добре розумію, що таке побудувати трасу. Більше, ніж ми в Дніпропетровській ОДА, за 4 роки доріг не побудував ніхто в країні", - підкреслив він.

Таким чином, додав Голик, по цій трасі буде використаний "зовсім інший підхід". "Якщо він буде вдалим, а ми впевнені, що він буде вдалим, то буде по всій країні. Потрібно робити швидко і на вчора", - зазначив він.

Як відомо, раніш Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення в Маріуполі інвестиційного форуму з відновлення Донбасу. Форум запланований на 18 жовтня.

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