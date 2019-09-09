Російські спецназівці, на яких обміняли Савченко, мертві, - ЗМІ

Російські спецназівці ГРУ Євген Єрофєєв і Олександр Александров, яких у 2015 році затримали у зв'язку з війною на Донбасі, а в 2016-му обміняли на Надію Савченко, сьогодні вже мертві. Про це в телепрограми " ТСН.Тиждень " розповів журналіст телеканалу ТСН Андрій Цаплієнко. Варто відзначити, що це вже не перше повідомлення про смерть цих російських військовослужбовців.

"Де російські військові Єрофєєв і Александров, яких обміняли на Надію Савченко? Їх адвокати стверджують, що з ними все в порядку. Але, за моїми даними, Єрофєєва хтось зарізав прямо у нього вдома. А Александров опинився в Сирії і майже відразу – серед бойових втрат," – зазначив Цаплієнко.

Раніше про смерть Єрофєєва заявляв інший полонений російський військовослужбовець Віктор Агєєв.

Єрофєєв і Александров – кадрові російські військовослужбовці, які служили в третій гвардійської бригади спеціального призначення ГРУ, яка дислокується в Тольятті і вважається "елітою російської розвідки". Росіяни були затримані 16 травня 2015 у міста Щастя Луганської області.

Нагадаємо, російських військових Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова обміняли на українку Надію Савченко.

Обміняних ГРУшников Росії не будуть вважати засудженими.