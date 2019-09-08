В'ятрович спочатку звинувачує СРСР в окупації Польщі, а потім - в недостатній окупації Польщі

Блогер Максим Бужанський, який пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу", помітив, що В'ятрович спочатку звинуватив СРСР в окупації Польщі, а потім - в недостатній окупації Польщі. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Людина я доросла, і здивувати мене важко. Але В'ятровичу вдалося. Коротенько суть питання. Бачили сьогодні траурні свічки в кутах телевізорів? Знаю, звикли вже, що не день, то траур, але якщо не бачили, сьогодні теж була. 75 років переселення українців. Звідки? З Польщі. Куди? Будете сміятися, в Україну. Як це може бути трауром? Давайте без дурних питань. Бо це не найсмішніше.



Найсмішніше в іншому. Як ви пам'ятаєте, місяць цей, як і всі попередні до нього, почався з 1 числа. І, як ви пам'ятаєте, ряд осіб зі зниженою інтелектуальною відповідальністю закотили істерику, присвячену деокупації Західної України у вересні 39го року, здійснену військами Київського військового округу.

Нагадаю, на всякий випадок, на 80% складалися з етнічних українців. Так, я в курсі, фраза- українці окупували Західну Україну повинна бути окремим рядком прописана в медреформу.

Коротше, кажучи мовою пацієнтів, вони звинувачують Союз в окупації частини польської території. Якою чомусь вважають Західну Україну. На відміну від нормальних людей. Але і це не найсмішніше. Проходить рівно тиждень, 7 (сім) днів !!! І ці ж самі пацієнти знову звинувачують нещасливий Радянський Союз. Знаєте в чому? У тому, що він не забрав більший шматок території, а конкретно-Лемківщину, Надсяння, Холмщину, Південне Підляшшя, Любачивщину і Західну Бойківщину.

Грубо кажучи, не залишивши полякам тільки жалюгідні огризки Варшави, Кракова та Гданська. Ще раз, всього за сім днів !! Звинувачення в тому, що окупував. І звинувачення в тому, що не окупував. Від одних і тих же людей. В одну і ту ж адресу. Про один і той же період 1939-1944.

Хотів би додати, за одні й ті ж бюджетні гроші, але ні. Вважаю, що обидва спалахи претензій проведені за зовсім різними статтями.

Справедливості заради, причина виселення українців в Україні, повторюю, в Україні, а не в Сибір, скромно замовчується.

А саме, моторошна різанина на Волині, відповідна різанина, вчинена поляками, і плани продовжувати цей процес вічно.



Так, така іронія долі, я про це вже писав, тоталітарну державу на чолі зі злочинним сталінським режимом розтаскало обидві сторони по різні, вибачте за тавтологію, сторони кордону і врятувало їх один від одного.

Але я не про історію взагалі, ви ж знаєте, я завжди не про історіі.



Просто здивувався сам і вирішив продемонструвати вам, наскільки нічого взагалі не варте жодне слово В'ятровичів.

І як у них навіть не вистачає мізків припустити, що знайдуться ті, хто зверне увагу на те, що рівно тиждень тому вони плели діаметрально протилежну сьогоднішній маячню. На цьому все.

Ах, так, великий привіт завившим в унісон з В'ятровичем 1 вересня. Ви в черговий раз виставили себе круглими ідіотами, що сьогодні підтверджено черговим днем жалоби.

І так, до речі, є підозри, що частина патріотів, нащадків переселених, щиро засмучена тим, що вони зараз не громадяни Польщі. Такий собі польський варіант пили б баварське- жили б в Польщі.



