Андріївський узвіз в Києві святкує свій день народження. Фото: Інформатор

Андріївський узвіз в Києві святкує свій день народження. Фото: Інформатор

У ці вихідні, 7 і 8 вересня, Андріївський узвіз святкує свій день народження. Барвистими фотографіями святкової старовинної вулиці і радісних киян поділився "Інформатор".

Святкування відбувається вдруге. Цього року свято проходить у форматі Фестивалю вуличних мистецтв. Гості заходу могли побачити справжній синтез мистецтв: музичного, театрального, візуального, циркового, а сама вулиця перетворилася на театр під відкритим небом.

Крім централізованих розваг також був незвичайний велосипедний маршрут. Його довжина складає всього 250 метрів, однак він розташований високо вгорі.

Андріївський узвіз в Києві відзначає свій день народження. Фото: Інформатор

Крім веломаршруту, поперек вулиці розтягнувся трос, на якому канатохідці радували гостей свята крутими уступами.

Також відбувся карнавальний марш, який пройшов по всьому Андріївському узвозу ввечері 7 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, в'їжджати на Андріївський узвіз у Києві дозволили полсотне осіб. У Києві на Андріївському узвозі масштабний обвал міг статися із-за будівництва.