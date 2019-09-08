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08 вересня 2019, неділя, 15:27 25
Економіка 2019-09-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
Fitch заявив про поганий послужний список України і назвав умови угоди України з МВФ

Fitch заявив про поганий послужний список України і назвав умови угоди України з МВФ

Нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні показники. Про це йдеться в огляді Fitch Ratings, оприлюдненому на сайті міжнародного агентства.

Наголошується, що серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліті"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.

Серед ризиків нової програми Fitch Ratings вказує поганий послужний список України при завершенні попередніх програм (жодна з них не була виконана до кінця – ред.), а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування раніше прийнятих рішень, наприклад, щодо націоналізації Приватбанку.

Крім того, аналітики агентства відзначають ризики реалізації реформ через потенційну фрагментації представництва президента у Верховній Раді у разі розбіжностей з приводу політичних пріоритетів або тиску все ще впливових корпоративних інтересів.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") України на рівні B- зі стабільним прогнозом.

Fitch Ratings відзначає, що підтримка Міжнародного валютного фонду є ключовим фактором кредитоспроможності України.

Також міжнародне рейтингове агентство Fitch дало прогноз курсу національної валюти України.

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