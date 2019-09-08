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08 вересня 2019, неділя, 14:44 24
Судова влада 2019-09-08T19:00:03+03:00
Українські Новини
Суд заарештував обрушився в Дрогобичі Львівської області будинок

Суд заарештував обрушився в Дрогобичі Львівської області будинок

Дрогобицький міськрайонний суд (Львівська область) наклав арешт на будинок N101 по вул. Грушевського у Дрогобичі, при руйнуванні одного з під'їздів якого загинули 8 осіб. Про це йдеться в повідомленні Дрогобицької міської ради, передають Українські Новини.

"Будинок №101 по вулиці Грушевського заарештовано. Міськрада не має права визначати порядок доступу громадян до приміщення", - йдеться в повідомленні.

Меру Дрогобича Тарасу Кучми надійшов лист від Дрогобицького відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"У листі зазначено, що у ході проведення досудового розслідування постановою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Гарасимкив Л. І. від 02.09.2019 року було накладено арешт на будинок №101 / 1 по вулиці Грушевського р. в Дрогобичі Львівської області", - йдеться в повідомленні.

Після цього рішення Дрогобицька міська рада та її виконавчі органи не можуть визначати порядок доступу у приміщення даного житлового будинку.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку по вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.

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