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08 вересня 2019, неділя, 13:46 46
Події 2019-09-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
73 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області

73 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області

72 569 туш свиней утилізовані за станом на 8 вересня через спалахи африканської чуми (АЧС) на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

Все облаштовано 9 котлованів для утилізації свиней.

Закладено і утилізовано 72 569 туш.

Скотомогильник облаштований на площі 2 040 кв. м.

У роботах з утилізації задіяні 232 людини і 30 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна державна адміністрація заявляє про відмінку 320 свиней від африканської чуми (АЧС) 16 серпня на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.

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