підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
07 вересня 2019, субота, 19:33 26
Верховна Рада і партії 2019-09-08T00:30:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ вітає обмін полоненими і підкреслює роль Медведчука

ОПЗЖ вітає обмін полоненими і підкреслює роль Медведчука

Опозиційна платформа - За життя вітає початок реального діалогу на вищому рівні між Президентами України і Російської Федерації.

Зокрема, у себе на офіційному сайті прес-служба ОПЗЖ повідомила, що відбувся обмін полоненими і утримуваними особами між Україною і Росією, про яку домовилися Президенти, — це крок до відновлення довіри, перше важливе досягнення на шляху до всеосяжного політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми щиро раді поверненню українських громадян в сім'ї. З перших днів конфлікту Опозиційна платформа - За життя працює над звільненням громадян України. Завдяки зусиллям голови Політради партії Віктора Медведчука сотні полонених повернулися додому. Саме у Владивостоці під час зустрічі Віктора Медведчука і президента РФ Володимира Путіна було заявлено про досягнення домовленостей з сьогоднішньої знакової для всіх нас події. Ми закликаємо усі політичні сили підтримати мирний процес і прискорити роботу над виконанням Мінських угод, щоб принести в Україну мир, об'єднати країну і людей", - сказано в повідомленні.

На думку ОПЗЖ, сьогоднішня подія — важлива віха на шляху мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. "Курс на нескінченну війну, жертви і руйнування, яку сповідував режим Порошенко, перерваний! Зроблено перший реальний крок по виходу з глухого кута нескінченного збройного протистояння на сході України.

Ми вітаємо початок прямих переговорів між Президентами України і Російської Федерації. Вважаємо, що тільки діалог за столом переговорів і пряма взаємодія сторін дозволять відновити довіру і спільними зусиллями в максимально стислі терміни досягти політичного врегулювання конфлікту", - повідомили в блоці.

Також Опозиційна платформа - За життя закликає український парламент підтримати мирний процес. "Рух до миру, розпочатий Президентами має отримати розвиток. Фракція Опозиційна платформа - За життя вже зареєструвала у Верховній Раді IX скликання проект Постанови «Про невідкладні заходи щодо припинення бойових дій та відновлення миру, імплементації Мінських угод». Ми наполягаємо на негайному прийнятті цієї Постанови.

Саме цього парламенту український народ дав мандат на мирне врегулювання. Саме цього чекають від народних депутатів мільйони українських громадян. Ми вимагаємо негайно розпочати реальну роботу над виконанням Мінських угод і віддати голоси на підтримку необхідних для світу законопроектів.

Світ, об'єднання українського народу і відновлення цілісності України — це цілі, які ставить перед собою наша партія. Ми докладемо всі зусилля, щоб принести в країну мир і возз'єднати всі українські сім'ї, яких розділила війна", - повідомив оппоблок.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Обмін полоненими

Архів
Новини
Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту 23:54
Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів: МЗС Росії про обмін полоненими 23:31
До перемоги ще дуже далеко, але вона буде за нами, - Сенцов 23:05
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
Нідерланди просять Росію видати екс-"начальника ППО" "ДНР" Цемаха 21:00
більше новин
Команда Зеленського готує загальну перевірку: будуть відбирати пенсії та пільги 17:27
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей 18:59
Гривня впала в ціні: офіційний курс валют на вихідні 05:55
Королевська заявила про необхідність терміново реанімувати медицину після "вбивчої медреформи Супрун" 18:43
більше новин
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
Володимир Пилипенко: на шляху до Уганди або чи перетворять слуг народу на слуг партій 10:07
Водій BlaBlaCar Олександр Андрієнко, зґвалтував дівчину. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Зґвалтування пасажирки BlaBlaCar: водій називав себе "вищою расою", а цвинтар - своєю землею 19:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok