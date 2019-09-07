ОПЗЖ вітає обмін полоненими і підкреслює роль Медведчука

Опозиційна платформа - За життя вітає початок реального діалогу на вищому рівні між Президентами України і Російської Федерації.

Зокрема, у себе на офіційному сайті прес-служба ОПЗЖ повідомила, що відбувся обмін полоненими і утримуваними особами між Україною і Росією, про яку домовилися Президенти, — це крок до відновлення довіри, перше важливе досягнення на шляху до всеосяжного політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми щиро раді поверненню українських громадян в сім'ї. З перших днів конфлікту Опозиційна платформа - За життя працює над звільненням громадян України. Завдяки зусиллям голови Політради партії Віктора Медведчука сотні полонених повернулися додому. Саме у Владивостоці під час зустрічі Віктора Медведчука і президента РФ Володимира Путіна було заявлено про досягнення домовленостей з сьогоднішньої знакової для всіх нас події. Ми закликаємо усі політичні сили підтримати мирний процес і прискорити роботу над виконанням Мінських угод, щоб принести в Україну мир, об'єднати країну і людей", - сказано в повідомленні.

На думку ОПЗЖ, сьогоднішня подія — важлива віха на шляху мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. "Курс на нескінченну війну, жертви і руйнування, яку сповідував режим Порошенко, перерваний! Зроблено перший реальний крок по виходу з глухого кута нескінченного збройного протистояння на сході України.

Ми вітаємо початок прямих переговорів між Президентами України і Російської Федерації. Вважаємо, що тільки діалог за столом переговорів і пряма взаємодія сторін дозволять відновити довіру і спільними зусиллями в максимально стислі терміни досягти політичного врегулювання конфлікту", - повідомили в блоці.

Також Опозиційна платформа - За життя закликає український парламент підтримати мирний процес. "Рух до миру, розпочатий Президентами має отримати розвиток. Фракція Опозиційна платформа - За життя вже зареєструвала у Верховній Раді IX скликання проект Постанови «Про невідкладні заходи щодо припинення бойових дій та відновлення миру, імплементації Мінських угод». Ми наполягаємо на негайному прийнятті цієї Постанови.

Саме цього парламенту український народ дав мандат на мирне врегулювання. Саме цього чекають від народних депутатів мільйони українських громадян. Ми вимагаємо негайно розпочати реальну роботу над виконанням Мінських угод і віддати голоси на підтримку необхідних для світу законопроектів.

Світ, об'єднання українського народу і відновлення цілісності України — це цілі, які ставить перед собою наша партія. Ми докладемо всі зусилля, щоб принести в країну мир і возз'єднати всі українські сім'ї, яких розділила війна", - повідомив оппоблок.