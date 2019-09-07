Тренери національних збірних Литви і України визначилися зі складами на футбольний матч УЄФА Євро-2020 у Вільнюсі

Тренери національних збірних Литви і України визначилися зі складами на футбольний матч УЄФА Євро-2020 у Вільн

Сьогодні на полі стадіону Литовської федерації футболу у Вільнюсі відбудеться матч 5-го туру відбору на УЕФА Євро-2020 між місцевою збірною та командою України. Початок протистояння - в 19:00 за київським часом.

Наставники обох команд визначилися зі стартовими складами збірних на поєдинок. Отже, зі стартовим свистком гру почнуть:

Україна: 12.Пятов (К), 2.Болбат, 4.Крівцов, 6.Степаненко, 7.Ярмоленко, 8.Маліновский, 11.Марлос, 16.Миколенко, 17.Зінченко, 18.Яремчук, 22.Матвіенко.

Запасні: 1.Паньків, 23.Лунін, 3.Соболь, 5.Бурда, 9.Безус, 10.Коноплянка, 13.Пластун, 14.Буяльский, 15.Циганков, 19.Мораєс, 20.Коваленко, 21.Караваєв.

Литва: 1.Зубас, 3.Паленіс, 4.Гірдвайніс, 7.Жулла, 10.Голубіцкас, 11.Шімкус, 13.Міколюнас, 15.Матулявічус, 18.Вербіцкас, 21.Воробьев, 22.Черних (К).

Запасні: 12.Черняускас, 16.Шеткус, 2.Клімавічюс, 5.А.Янкаускас, 6.Д.Казлаускас, 8.Вайткунас, 9.Лаукжеміс, 14.Слівка, 17.Кукліс, 19.Андрюшкявічюс, 20.Петравічюс, 23.Баравікас.

Тим часом, наставник української збірної Андрій Шевченко напередодні матчу у Вільнюсі під час прес-конференції двічі підкреслив: гравці ставлять його в скрутне становище. Таким чином тренер команди України відгукується про високу конкуренцію, яка зараз спостерігається в обоймі нашої дружини.

На традиційній передматчевій нараді, крім всього іншого було затверджено, в яких формах зіграють колективи. Господарі матчу виступлять в традиційних жовто-зелених кольорах. Українці зіграють в комплекті синього кольору.

За даними авторитетного порталу transfermarkt.de, склад збірної України дорожче футболістів команди Литви майже в 17 разів (161 млн проти 9,575 млн).

П'ятірку найдорожчих футболістів "жовто-синіх" склали: Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков та Олександр Зінченко - по 20 млн євро, Руслан Малиновський - 12,5 млн і Марлос - 11 млн.

Що ж стосується команди Литви, то дорожче всіх на трансферному ринку коштують Федір Черних - 1,5 млн євро, Артурас Жулпа - 1,2 млн, Вітаутас Черняускас - 800 тисяч, Еміліус Зубас - 650 тисяч, а також Лімас Клімавічюс і Вітаутас Андрюшкявічюс - по 600 тисяч.