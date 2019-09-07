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  • Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими
07 вересня 2019, субота, 15:24 234
Політика 2019-09-07T22:15:02+03:00
Українські Новини
Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими

Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими

Юрій Бойко. Скріншот відео
Юрій Бойко. Скріншот відео

Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей додому

Про це Співголова фракції ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Юрій Бойко заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає сайт платформи.

"У нас сьогодні є історичний шанс зупинити війну, принести мир і повернути території. Нам дуже важливо почати цей шлях з обміну полоненими як складової частини цього процесу, почати з повернення наших людей додому. І тут будуть, звичайно, компроміси, може навіть хворобливі, але не може такий затяжний конфлікт бути вирішений без компромісу. Це доведеться робити, і ми повинні чесно сказати про це суспільству", - підкреслив Співголова фракції ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ.

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