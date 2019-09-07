Практично кожен четвертий уболівальник на стадіоні у Вільнюсі під час футбольного матчу Литва-Україна підтримуватиме нашу збірну, - Костюченко

Практично кожен четвертий уболівальник на стадіоні у Вільнюсі під час футбольного матчу Литва-Україна підтриму

У суботу, 7-го вересня, відбудеться поєдинок відбіркового турніру УЄФА Євро-2020, в якому збірна Литви буде приймати національну команду України. Матч пройде у Вільнюсі на стадіоні Литовської футбольної федерації, початок - о 19:00 за київським часом.

Як повідомив Українським Новинам перший віце-президенту Української асоціації футболу Вадим Костюченко, приїзд збірної України викликав великий ажіотаж серед литовських уболівальників. Квитки на стадіон ЛФФ були продані за 2 тижні до матчу.

"За нашими даними, на трибуни місцевого стадіону збираються прийти і не менше 1 тис організованих уболівальників нашої національної дружини. І це при тому, що місткість цієї спортивної споруди трохи більше 5 тис. Безумовно, на гру прибудуть і представники української діаспори з балтійських країн, а так само наші громадяни, що працюють як в самій Литві, так і в сусідніх державах. Так що наша збірна без серйозної підтримки не залишиться", - зазначив Костюченко.

Як зазначив один з керівників українського футболу, на вечір перед матчем запланований традиційний фан-марш прихильників нашої збірної вулицями литовської столиці. Його ініціаторами виступили члени руху уболівальників "Вірні збірній!".

Нагадаємо, збірна України посідає перше місце у відбірковій групі B Євро-2020. У підопічних Андрія Шевченка 10 очок після чотирьох матчів. Збірна Литви замикає турнірну таблицю. Після трьох поєдинків у неї тільки одне очко в активі.