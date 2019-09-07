підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Спорт
  • Практично кожен четвертий уболівальник на стадіоні у Вільнюсі під час футбольного матчу Литва-Україна підтримуватиме нашу збірну, - Костюченко
07 вересня 2019, субота, 14:35 37 Прес-реліз
Спорт 2019-09-08T00:00:04+03:00
Українські Новини
Практично кожен четвертий уболівальник на стадіоні у Вільнюсі під час футбольного матчу Литва-Україна підтриму

Практично кожен четвертий уболівальник на стадіоні у Вільнюсі під час футбольного матчу Литва-Україна підтримуватиме нашу збірну, - Костюченко

У суботу, 7-го вересня, відбудеться поєдинок відбіркового турніру УЄФА Євро-2020, в якому збірна Литви буде приймати національну команду України. Матч пройде у Вільнюсі на стадіоні Литовської футбольної федерації, початок - о 19:00 за київським часом.

Як повідомив Українським Новинам перший віце-президенту Української асоціації футболу Вадим Костюченко, приїзд збірної України викликав великий ажіотаж серед литовських уболівальників. Квитки на стадіон ЛФФ були продані за 2 тижні до матчу.

"За нашими даними, на трибуни місцевого стадіону збираються прийти і не менше 1 тис організованих уболівальників нашої національної дружини. І це при тому, що місткість цієї спортивної споруди трохи більше 5 тис. Безумовно, на гру прибудуть і представники української діаспори з балтійських країн, а так само наші громадяни, що працюють як в самій Литві, так і в сусідніх державах. Так що наша збірна без серйозної підтримки не залишиться", - зазначив Костюченко.

Як зазначив один з керівників українського футболу, на вечір перед матчем запланований традиційний фан-марш прихильників нашої збірної вулицями литовської столиці. Його ініціаторами виступили члени руху уболівальників "Вірні збірній!".

Нагадаємо, збірна України посідає перше місце у відбірковій групі B Євро-2020. У підопічних Андрія Шевченка 10 очок після чотирьох матчів. Збірна Литви замикає турнірну таблицю. Після трьох поєдинків у неї тільки одне очко в активі.

Більше новин про: Спорт Футбол Костюченко Вадим УАФ Литва-Україна

Архів
Новини
Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту 23:54
Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів: МЗС Росії про обмін полоненими 23:31
До перемоги ще дуже далеко, але вона буде за нами, - Сенцов 23:05
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
Нідерланди просять Росію видати екс-"начальника ППО" "ДНР" Цемаха 21:00
більше новин
Команда Зеленського готує загальну перевірку: будуть відбирати пенсії та пільги 17:27
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей 18:59
Гривня впала в ціні: офіційний курс валют на вихідні 05:55
Королевська заявила про необхідність терміново реанімувати медицину після "вбивчої медреформи Супрун" 18:43
більше новин
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
Володимир Пилипенко: на шляху до Уганди або чи перетворять слуг народу на слуг партій 10:07
Водій BlaBlaCar Олександр Андрієнко, зґвалтував дівчину. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Зґвалтування пасажирки BlaBlaCar: водій називав себе "вищою расою", а цвинтар - своєю землею 19:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok