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07 вересня 2019, субота, 13:13 402
Економіка 2019-09-08T00:00:04+03:00
Українські Новини
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського

Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського

НАБУ діє в інтересах Ігоря Коломойського, фабрикуючи справу по формулі "Роттердам+", від запровадження якої олігарх втратив мільярди, і закриваючи очі на його схеми в "Центренерго". Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

"Продовжується неприкрита співпраця НАБУ та Коломойського. Проявилось це в оперативному визнанні з боку НАБУ потерпілими від "Роттердам+" чергового активіста групи "Приват" з Дніпра, що останнім часом спеціалізувався на критиці мера Філатова та висвітленню парі з будівництвом мосту. Зроблено це для маскування бездоказовості кримінального провадження. А ще трохи раніше НАБУ вже виправдовувалось за сприяння Коломойському через витребування в державного Приватбанку чутливих юридичних матеріалів для представлення в іноземних судах - навряд чи для посилення позиції держави...", - написав Вовк.

Екс-голова НКЕКП зазначив, що в той же час, правоохоронні органи не звертають увагу на злочинну схему, вибудувану Коломойським в держкомпанії "Центренерго", яка закуповує вугілля у компаній, пов’язаних з олігархом, по завищеній ціні, дорожче ніж за формулою "Роттердам+", і продає вироблену електроенергію підприємствам групи "Приват" по заниженим тарифам. Чим завдає збитків державі.

 "Центренерго" під керівництвом менеджменту Коломойського "з огидою", але купує вугілля по ціні дорожче "Роттердам+" від компаній афілійованих з Коломойським, а ось продає в збиток державі на користь промислових підприємств "Привату", - зазначив Вовк.

Нагадаємо, раніше екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мститься тим, хто ввів в дію формулу "Роттердам+".

Низка експертів висловили думку, що Коломойський вибудував злочинну схему в "Центренерго" і заробляє, паразитуючи на держкомпанії. А політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу довкола держкомпанії "Центренерго". На його думку, цей скандал кидає тінь на представників нової влади, до якої Ігор Коломойський близький.
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