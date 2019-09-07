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07 вересня 2019, субота, 12:44 35
Економіка 2019-09-08T00:00:04+03:00
Українські Новини
Fitch підвищив рейтинг України

Fitch підвищив рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті до В.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Вчора авторитетне рейтингове агентство Fitch підняло кредитний рейтинг України до "B". Це означає, що довіра до України в світі повертається. Ресурси для нас стають дешевшими", - написав він.

Гончарук упевнений, що це показник довіри до його уряду.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") України на рівні B- зі стабільним прогнозом.

Fitch Ratings зазначає, що підтримка Міжнародного валютного фонду є ключовим фактором кредитоспроможності України.

Також міжнародне рейтингове агентство Fitch дало прогноз курсу національної валюти України.

Раніше Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Києва і Харкова в іноземній і національній валютах на рівні B-.

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