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  • Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді
07 вересня 2019, субота, 11:37 168
Політика 2019-09-07T19:45:03+03:00
Українські Новини
Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді

Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді

Віталій Кличко на
Віталій Кличко на "Свободі слова". Фото:

Мер столиці Віталій Кличко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову встановити в парламенті систему голосування, що унеможливлює не персональне голосування - таку, як працює в Київраді.

З такою пропозицією він звернувся в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", повідомляє сайт мера. 

"Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство - «Рада-4»- працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює, -зазначив Кличко. - Коли ми її встановлювали, мені говорили, що в нас і так більшість в міськраді, що вистачатиме голосів для ухвалення рішень. Але, я відповідав, що завжди може бути велика спокуса обходити систему, голосувати за когось. Тому ми встановили нову систему. Бо я переконаний, що голосування за іншу особу - це політична корупція", - підкреслив мер столиці.

 
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