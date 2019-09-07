Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді

Мер столиці Віталій Кличко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову встановити в парламенті систему голосування, що унеможливлює не персональне голосування - таку, як працює в Київраді.

З такою пропозицією він звернувся в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", повідомляє сайт мера.

"Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство - «Рада-4»- працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює, -зазначив Кличко. - Коли ми її встановлювали, мені говорили, що в нас і так більшість в міськраді, що вистачатиме голосів для ухвалення рішень. Але, я відповідав, що завжди може бути велика спокуса обходити систему, голосувати за когось. Тому ми встановили нову систему. Бо я переконаний, що голосування за іншу особу - це політична корупція", - підкреслив мер столиці.