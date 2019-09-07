Дуалізм влади може заблокувати розвиток столиці, - Кличко

Дуалізм влади в столиці може заблокувати розвиток міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє сайт мера.

"У "Законі про столицю", в тлумаченні Конституційного Суду чітко прописано, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА. - Аби мер міг втілити ту програму, ті перетворення, що він обіцяв під час виборів, - наголосив Кличко. - У мене конфлікту з паном Богданом немає. Я не тримаюсь за посади чи крісла. Я виступаю за те, аби перед киянами відповідала та людина, яку вони обрали. А не той, кого призначили згори, і хто не несе відповідальності перед громадою", - сказав мер столиці.

Кличко зауважив, що сьогодні киян намагаються позбавити права обирати владу в своєму місті. І це суперечить усім принципам самоврядування і децентралізації.

"Я відповідальний перед громадою. Я поставив на це свою репутацію. І якщо партії влади не подобається мер Києва - то є один законний вихід. Тоді кандидат від цієї партії, дочекавшись виборів, може вийти до людей, запропонувати їм свою програму. І якщо він переможе - нехай буде мером. Але це повинні вирішити кияни!", - наголосив Кличко.