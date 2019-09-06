Королевська заявила про необхідність терміново реанімувати медицину після "вбивчої медреформи Супрун"

Так звана медична реформа колишній в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун – це цілеспрямоване знищення системи охорони здоров'я в країні. Про це заявила народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Наталія Королевська.

"Медреформа" Супрун – це цілеспрямоване знищення всієї системи охорони здоров'я в країні. Результати цих антиконституційних дій – просто шокуючі. Понад 70 тис. медиків покинули країну, майже на чверть скоротилася кількість медустанов, смертність більш ніж у два рази перевищує народжуваність, а Україна стала лідером за поширюваності кору, Сніду, ВІЛ і гепатитів. Повністю провалена програма вакцинації дітей і зірвані всі терміни держзакупівлі ліків. Цю "реформу", від якої постраждали мільйони наших громадян, які не підтримують ні пацієнти, ні медичні працівники!" – зазначила опозиційний політик.

За словами Наталії Королевської, українська система охорони здоров'я потребує реформування. Але потрібен механізм надання якісної і доступної медичної допомоги, а не реформа, спрямована на скорочення кількості громадян.

"Ми зареєстрували в парламенті законопроект №1114 з вимогою скасувати Закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування", який грубо порушує статтю 49 Конституції України, що гарантує КОЖНОМУ українцю право на безкоштовну медичну допомогу. Також ми будемо домагатися скасування всіх провальних реформ режиму Порошенко, які виконують одну загальну мету – зробити з України країну неосвічених, жебраків, які не доживають до пенсії. Об'єднавши зусилля, ми виправимо помилки минулої влади і захистимо людей!" – констатувала Наталія Королевська.