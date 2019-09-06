Кличко з головою Австрійської народної партії Курцем обговорили виклики, що стоять перед Україною та ЄС

Мер Києва Віталій Кличко і голова Австрійської народної партії Себастьян Курц обговорили виклики, що стоять перед Україною та ЄС. Зустріч політиків відбулась в Австрії, куди Кличко прибув на запрошення Курца, повідомляє сайт Кличка.

"Я добре пам’ятаю нашу першу зустріч на безпековій конференції у Мюнхені в 2014 році. Це був час Майдану, коли український народ виборював своє право на демократію, на європейський шлях розвитку. Для мене було дуже важливо почути щирі слова солідарності від вас-тоді міністра закордонних справ Австрії. Так само важливою для нас була і є підтримка з боку Австрії та інших країн ЄС боротьби України проти російської агресії, підтримка процесу реформ в нашій країні", - заявив Кличко під час зустрічі з Курцем.

Він зазначив, що від того, чи зможе Україна відстояти свою незалежність, захистити разом з ЄС принципи міжнародного права та спільні демократичні цінності, залежить стабільність та безпека в Європі.

"Україна зацікавлена в об’єднаному та потужному ЄС. Я сподіваюсь, що і ЄС зацікавлений в сильній та успішній Україні", - наголосив мер Києва.

"Ми розраховуємо, що Австрія разом з іншими членами ЄС продовжить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Насамперед це стосується збереження санкцій, як найбільш дієвого способу протидії агресивній політиці Росії", - підкреслив Кличко.

"Україні потрібен мир, але не за будь-яку ціну. Ми не маємо права дати агресору можливість реалізувати його план “врегулювання”. Навіть частково. Бо це створить ситуацію, коли суверенітет України буде під постійною загрозою. Це також заохочуватиме подальшу агресивну поведінку Росії, загрожуватиме загальноєвропейській безпеці та стабільності", - сказав мер Києва.

Також Кличко з Курцем обговорили тему важливості посилення місцевої демократії і розвитку самоврядування.

"Для нас важливий досвід Австрії в багатьох сферах суспільно-політичного життя, ваш досвід у створенні ефективної, стабільної економіки. Для нас важливе політичне, економічне та торгівельне співробітництво з Австрією", - підкреслив Віталій Кличко.

Також він зауважив, що Україна високо цінує зусилля Себастьяна Курца в розвитку україно-австрійських відносин.

Віталій Кличко разом з Себастьяном Курцем відвідав захід, організований Австрійською народною партією до позачергових парламентських виборів, що відбудуться в Австрії 29 вересня. В Політичній академії Австрійської народної партії відбулася зустріч з першою десяткою кандидатів від партії.

Австрійська народна партія, заснована у 1945 році, є найчисельнішою політичною силою країни і нараховує понад 600 тисяч членів.

На майбутніх виборах партія має високі шанси перемогти, а Себастьян Курц - повернутися на посаду федерального канцлера Австрії.