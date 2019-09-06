Після рішення АМКУ по Ostchem можуть послідувати аналогічні санкції щодо інших великих компаній, – експерти

Рішення Антимонопольного комітету України про примусовий поділ групи компаній Ostchem, що об'єднує активи Дмитра Фірташа в хімічній галузі України, може стати прецедентом для аналогічних рішень на інших ринках.

Про це заявив Олег Устенко, радник президента України, виконавчий директор Фонду Блейзера також упевнений, що рішення АМКУ.

"Я впевнений, що ми побачимо в недалекому майбутньому подібного роду рішення в самих різних секторах економіки. А якщо всередині промисловості, то і по окремим галузям", – заявив він.

На думку колишньої уповноваженої АМКУ Агіі Загребельской після рішення по Ostchem можуть послідувати аналогічні санкції щодо інших великих компаній. Про це вона написала на своєму блозі у виданні "Наші Гроші".

"На засіданні комітету було продемонстровано, що відповідачі мали частку ринку 35,45% у 2017 році. Якщо АМКУ не змінив свою позицію з цього приводу, це означає, що кожна компанія України, яка має однакову або вищу частку ринку, має шанс бути примусово розділеною, – впевнена Агія Загребельская. – Насамперед, можемо в цьому аспекті згадати групу ДТЕК, "Метінвест", "Приват" і "Інтерпайп", які мають на окремих ринках частку, що перевищує не тільки 35,45%, а іноді 50%, 80% і навіть 90%".

Журналіст Юрій Ніколов, засновник проекту "Наші гроші" в свою чергу написав, що рішення АМКУ не закінчиться розділом, а судовими розглядами.

"Навіть я згоден, що рішення про розділ – стрьомно. Тому що у Фірташа було 60% ринку було чотири роки тому. А в 2017 році – на десяті частки відсотка більше 35%, при яких взагалі можна заїкатися про монополію, – упевнений він. – А в 2018-2019 роках АМКУ взагалі не вважав частки. Тому зараз Фірташа вирішили дробити ніби він такий великий, як п'ять років тому. А він уже не такий. П'ять років це справа маринували, не намагаючись навіть покарати монополіста. А як тільки він "здувся", то голові АМКУ це здалося зручним випадком показати свою крутість, і він пішов на рішення, яке загрожує, швидше не розділом, а судовими розбірками".

Нагадаємо, 5 вересня Антимонопольний комітет України прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа. У Group DF назвали рішення АМКУ "заснованим на аргументах сумнівної якості та прийнятим з порушенням законодавства".

"АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання в першу чергу російських конкурентів по знищенню вітчизняного хімпрому", – йдеться в заяві Group DF. Компанія зазначила, що буде оскаржувати рішення в судах всіх рівнів.