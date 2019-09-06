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  • Рішення АМКУ послабить позиції українського хімпрому в його боротьбі з компаніями з РФ, – експерти
06 вересня 2019, пʼятниця, 17:26 6
Політика 2019-09-06T21:15:03+03:00
Українські Новини
Рішення АМКУ послабить позиції українського хімпрому в його боротьбі з компаніями з РФ, – експерти

Рішення АМКУ послабить позиції українського хімпрому в його боротьбі з компаніями з РФ, – експерти

Рішення Антимонопольного комітету України про примусовий поділ групи компаній Ostchem, що об'єднує активи Дмитра Фірташа в хімічній галузі України, вигідне, насамперед російським виробникам мінеральних добрив, переконані українські експерти.

"З огляду на реалії сьогодення, невгамовну експансію російських виробників на ринку мінеральних добрив України, рішення АМКУ, швидше за все, послабить позиції українського хімпрому в його боротьбі з російськими виробниками за український же ринок збуту, – заявив кандидат економічних наук, оглядач видання "Дзеркало тижня" Сергій Следзь. – Відповідно, це полегшить потуги недружнього сусіда з захоплення вітчизняного ринку, який, між іншим, поставив перед собою завдання збільшити в цілому свої імпортні поставки добрив на 300%".

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, викликає питання той факт, що рішення прийнято відразу після того, як Україна ввела санкції на міндобрива з Росії і заводи Ostchem почали активно працювати, витісняючи продукцію країни-агресора.

"Дуже дивно, що, коли приймається рішення про санкції щодо російських виробників добрив, наш, український Антимонопольний комітет приймає рішення, які явно проти національного виробника. Можна по-різному ставитися до Фірташа, до олігархічних схем навколо хімічної промисловості, але Ostchem це все ж таки національний виробник, – заявив експерт. – Найгірше, якщо АМКУ використовується як інструмент у торгових війнах. А зараз йде війна за ринок добрив з російськими постачальниками. І дуже б не хотілося, щоб Антимонопольний комітет приймав рішення, яке вигідно росіянам, які воюють з нашими хіміками".

За словами Віталія Кулика, рішення АМКУ також створює прецедент для подальших атак на інші великі українські компанії.

"Якщо 5 років тому Ostchem контролював 60% ринку добрив, то зараз це, в найкращому разі, 35%. Тому, я більш ніж упевнений, що це рішення може бути використане як прецедент для розділення і інших українських компаній, – упевнений він. – І я думаю, що компанії, які близькі до частки ринку в 40%, зараз перебувають у зоні ризику".

Нагадаємо, 5 вересня Антимонопольний комітет України прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа. У Group DF назвали рішення АМКУ "заснованим на аргументах сумнівної якості та прийнятим з порушенням законодавства".

"АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання в першу чергу російських конкурентів зі знищення вітчизняного хімпрому", – йдеться в заяві Group DF. Компанія зазначила, що буде оскаржувати рішення в судах всіх рівнів.

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