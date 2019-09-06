"Арселорміталл Кривий Ріг" не підтримує законопроект про зміну податкової ставки для металургійних підприємств

Керівництво одного з найбільших металургійних підприємств України вважає недоцільним законопроект щодо зміни системи оподаткування металургійної галузі. Про це повідомляє ДС.

"Цей законопроект дуже спірний, його прийняття може негативно вплинути не тільки на гірничо-видобувну галузь України, яка нині конкурує на світових ринках в умовах світового падіння цін на металопродукцію та залізорудну сировину, але і взагалі на умови ведення бізнесу в Україні", - заявляє заступник генерального директора "Арселорміттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко.

За його словами, в запропонованій редакції закону присутні пункти, які погіршать співробітництво між підприємствами та фіскальними державними органами. "Наприклад, у законопроекті пропонується скасувати персональну відповідальність податкових інспекторів, що однозначно послабить позиції підприємств і підприємців. Законопроект ще не мав можливості бути обумовленим громадськістю, щоб отримати значну кількість критичних зауважень, які природно з'являться після його прочитання. Тому ніяк не можна поспішати з його прийняттям", - впевнений Володимир Ткаченко.

Раніше в ЗМІ спілки металургів пояснювали, що новий законопроект змінює звичну ренту на видобуток корисних копалин на податок з обігу для залізорудних Гзків. "Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує більше 30% валютних надходжень в Україну. Проте, значне зниження конкурентоспроможності внаслідок запровадження нового підходу до рентних платежів призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини", - зазначають металурги.

Нагадаємо, 30 серпня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Резонанс законопроект набув після того, як з'ясувалося напередодні Ігор Коломойський оприлюднив цю ініціативу в інтерв'ю сайту Цензор.Нет. Документ передбачає підвищення ставки оподаткування залізорудних гірничодобувних підприємств. Ініціатором законопроекту виступив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.