Volkswagen лідирує з продажу вживаних автомобілів в серпні

У серпні 2019 року порівняно з серпнем 2018 року продажі легкових автомобілів з пробігом підвищилися в 2,4 разу до 24,4 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Свою першу реєстрацію в Україні в серпні пройшли 24,4 тис. уживаних легкових автомобілів, що ввозяться з-за кордону. Такий показник перевищив минулорічні в 2,4 разу. В підсумку машини, що були в експлуатації, охопили 3/4 первинного ринку легкових авто, за рік до цього їх частка становила 58%", - сказано в ній.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою серед імпорту старих авто залишається Volkswagen - майже 4 тис автомобілів.

Другий за популярністю стала Skoda, 2 060 вживаних автомобілів якої було ввезено і в серпні зареєстровано в Україні.

На третьому місці - Renault з результатами 2002 авто.

Автомобілі марки Ford показали четвертий результат - 1 930 авто.

Замикає п'ятірку лідерів Opel, в заліку якого 1 618 автомобілів.

Всього з початку року українську прописку отримали 298,5 тис. легкових авто, які були в експлуатації, - в 4,8 разу більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 українці стали більше купувати вживані автомобілів: топ очолював Volkswagen.

У 2018 році порівняно з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на 0,6% до 81,8 тис. одиниць.