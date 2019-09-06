У київському тролейбусі невідомий поранив двох чоловіків з пістолета: його шукає поліція

Невідомий поранив 2 чоловіків з пістолета в ході конфлікту в тролейбусі в Голосіївському районі Києва.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\n"В результаті конфлікту в громадському транспорті постраждало дві людини, яких з вогнепальними пораненнями госпіталізували в лікарню", - сказано в ньому.\r\nПравоохоронці встановили, що між двома пасажирами в тролейбусі виникла сварка, яка переросла в бійку.\r\nПід час інциденту один з чоловіків дістав з рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента.\r\nНа зупинці він вийшов з салону, але в конфлікт втрутився інший пасажир і наздогнав правопорушника.\r\nПід час з'ясування відносин на зупинці правопорушник скоїв ще 3 постріли в чоловіка, який заступався за потерпілого.\r\nПісля цього зловмисник зник.\r\nДвох постраждалих, 28 і 43 років, госпіталізували.\r\nНа даний момент їм надають медичну допомогу, після чого буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які вони отримали.\r\nЗа інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує.\r\nПравоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, обробляють відео з камер спостереження.\r\nВідомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nЗа скоєння такого правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.\r\n(Новина доповнена коментарем Київпастрансу)\r\nПрес-служба Київпастрансу пізніше повідомила, що інцидент стався не в тролейбусі, а на вулиці.\r\nСкріншот повідомлення Київпастрансу\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2018 року невідомі відкрили стрілянину по 2 тролейбусам і маршрутному таксі на вулиці Казакова в Дніпрі. А в Голосіївському районі Києва 2 чоловіків отримали поранення через стрільбу.