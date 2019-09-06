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06 вересня 2019, пʼятниця, 17:45 121 Доповнено
Суспільство 2019-09-07T00:30:03+03:00
Українські Новини
У київському тролейбусі невідомий поранив двох чоловіків з пістолета: його шукає поліція

У київському тролейбусі невідомий поранив двох чоловіків з пістолета: його шукає поліція

Невідомий поранив двох чоловіків з пістолета. Фото: Нацполіція
Невідомий поранив двох чоловіків з пістолета. Фото: Нацполіція

Невідомий поранив 2 чоловіків з пістолета в ході конфлікту в тролейбусі в Голосіївському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"В результаті конфлікту в громадському транспорті постраждало дві людини, яких з вогнепальними пораненнями госпіталізували в лікарню", - сказано в ньому.

Правоохоронці встановили, що між двома пасажирами в тролейбусі виникла сварка, яка переросла в бійку.

Під час інциденту один з чоловіків дістав з рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента.

На зупинці він вийшов з салону, але в конфлікт втрутився інший пасажир і наздогнав правопорушника.

Під час з'ясування відносин на зупинці правопорушник скоїв ще 3 постріли в чоловіка, який заступався за потерпілого.

Після цього зловмисник зник.

Двох постраждалих, 28 і 43 років, госпіталізували.

На даний момент їм надають медичну допомогу, після чого буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які вони отримали.

За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, обробляють відео з камер спостереження.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

За скоєння такого правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

(Новина доповнена коментарем Київпастрансу)

Прес-служба Київпастрансу пізніше повідомила, що інцидент стався не в тролейбусі, а на вулиці.

Скріншот повідомлення КиївпастрансуСкріншот повідомлення Київпастрансу

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2018 року невідомі відкрили стрілянину по 2 тролейбусам і маршрутному таксі на вулиці Казакова в Дніпрі. А в Голосіївському районі Києва 2 чоловіків отримали поранення через стрільбу.

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