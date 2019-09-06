Європейське енергетичне співтовариство закликає до скасування адміністративних обмежень на ринку електроенергії

Поетапна відміна механізму публічних спецзобов'язань (PSO) і цінових обмежень (price caps) на новому оптовому ринку електроенергії повинна стати високопріоритетним завданням для Кабміну України і НКРЕКУ, вважають у Європейському енергетичному співтоваристві. Про це йдеться у звіті, опублікованому на інтернет-сайті організації.

"Поступове зниження і скасування цінових обмежень і непропорційного PSO з метою стимулювання участі на ринку ("ринок на добу вперед" і "внутрішньодобовий ринок" - ред.) і розвитку конкуренції повинно бути визначено Кабінетом міністрів і НКРЕКУ в якості завдань високого пріоритету", – впевнені фахівці Європейського енергоспівтовариства.

Запровадження в Україні з 1 липня оптового ринку електроенергії здійснювалося в т. з. "захищеному режимі", що передбачає ряд адмінобмежень, які необхідно скасувати для переходу до повноцінної ринкової моделі. На думку Європейського енергоспівтовариства, встановлені на ринку на добу вперед (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) до березня 2020 року цінові обмеження знижують інтерес учасників до роботи на ринку. В результаті зменшується обсяг на РДВ і ВДР електроенергії, це не сприяє встановленню об'єктивної ринкової ціни. В Європейському енергоспівтоваристві впевнені – зняття обмежень забезпечить максимально ефективну роботу енергоринку.

Раніше колишній представник президента в Кабміні пропонував посилити цінові обмеження, знизивши їх на 15-20%. Однак, керівники нового уряду України виступили проти адміністративного втручання в енергоринки і за їх подальшу лібералізацію. Прем'єр-міністр А. Гончарук у своєму першому інтерв'ю заявив, що, якщо вартість електроенергії регулювати вручну, поза законів ринку, це завдасть шкоди державі.



"Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму", - заявив А. Гончарук.



Точку зору прем'єр-міністра підтримав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища А. Оржель.



"Чим вище рівень втручання держави в ринки, тим більше виникає диспропорцій. Наша тверда позиція - як можна менше втручання держави в енергоринки, лібералізація економіки", - заявив Оржель.



На його думку, втручання держави в ринки шкодить їх функціонуванню і веде до зниження обсягу інвестицій, тому необхідно максимально зменшити роль держави в роботі енергетичних ринків.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні введена нова модель ринку електроенергії. Реформа енергоринку – виконання зобов'язань України перед Євросоюзом. Вона передбачає перехід до конкурентного механізму формування ціни на електрику. Ринок електроенергії був введений в т. з. "захищеному режимі" - правила купівлі-продажу електроенергії на РДВ і ВДР припускають дев'ятимісячний перехідний період, протягом якого виробники електроенергії в заявках на її продаж повинні застосовувати ціну, що не перевищує максимальне значення середніх цінових показників за останні три місяці до запровадження нової моделі ринку.