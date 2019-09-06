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Українські Новини
10.09.19 11:00 Круглий стіл: "Як знизити вартість безготівкових платежів"

10.09.19 11:00 Круглий стіл: "Як знизити вартість безготівкових платежів"

10 вересня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" компанія "Фінансовий клуб" проводить круглий стіл на тему: "Як знизити вартість безготівкових платежів".

В якості спікерів запрошені:

  • Сергій Холод, заступник голови НБУ;
  • Олександр Карпов, директор асоціації "ЄМА";
  • Михайло Власенко, голова правління Ідея Банку;
  • Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ;
  • Костянтин Кошеленко, заступник голови правління Банку Форвард;
  • представники інших банків.

У програмі круглого столу:

  • Чи готові учасники платіжного ринку запропонувати бізнесу дешеві способи прийому клієнтських платежів.
  • Чи знизять банки і платіжні системи розміри своїх комісій.
  • Яке майбутнє чекає українську платіжну систему "Простір", враховуючи, що китайська UnionPay обіцяє випускати з нею кобейджингові картки, а найбільший емітент карток – ПриватБанк – проявив до них інтерес.
  • Які перспективи запуску електронної гривні Нацбанку "в маси".
  • Вже кожна друга транзакція за карткою – безготівкова. Яке майбутнє чекає на платіжний ринок України?
  • Хто сильніше тримається за оплату "готівкою" і виступає проти політики cashless: покупці чи продавці.
  • Чи можна перевести всю роздрібну торгівлю на безготівкову оплату.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів:  (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру:ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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