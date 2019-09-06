10.09.19 11:00 Круглий стіл: "Як знизити вартість безготівкових платежів"

У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58

Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20

Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55