10.09.19 11:00 Круглий стіл: "Як знизити вартість безготівкових платежів"

10 вересня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" компанія "Фінансовий клуб" проводить круглий стіл на тему: "Як знизити вартість безготівкових платежів".\r\n\r\n В якості спікерів запрошені: \r\n\r\nСергій Холод, заступник голови НБУ;\r\nОлександр Карпов, директор асоціації "ЄМА";\r\nМихайло Власенко, голова правління Ідея Банку;\r\nАртур Загородников, заступник голови правління ПУМБ;\r\nКостянтин Кошеленко, заступник голови правління Банку Форвард;\r\nпредставники інших банків.\r\n\r\nУ програмі круглого столу:\r\n\r\nЧи готові учасники платіжного ринку запропонувати бізнесу дешеві способи прийому клієнтських платежів.\r\nЧи знизять банки і платіжні системи розміри своїх комісій.\r\nЯке майбутнє чекає українську платіжну систему "Простір", враховуючи, що китайська UnionPay обіцяє випускати з нею кобейджингові картки, а найбільший емітент карток – ПриватБанк – проявив до них інтерес.\r\nЯкі перспективи запуску електронної гривні Нацбанку "в маси".\r\nВже кожна друга транзакція за карткою – безготівкова. Яке майбутнє чекає на платіжний ринок України?\r\nХто сильніше тримається за оплату "готівкою" і виступає проти політики cashless: покупці чи продавці.\r\nЧи можна перевести всю роздрібну торгівлю на безготівкову оплату.\r\n\r\nМодератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.\r\nАкредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net\r\nАдреса прес-центру:ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх