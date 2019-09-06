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06 вересня 2019, пʼятниця, 11:42 334
Економіка 2019-09-06T23:45:07+03:00
Українські Новини
Директор PWC розкритикував зміни в Податковий кодекс, - ЗМІ

Директор PWC розкритикував зміни в Податковий кодекс, - ЗМІ

Запропоновані зміни в Податковий кодекс переповнені положеннями, які погіршать ситуацію з оподаткуванням і збільшать податкове навантаження на платників податків. Їх прийняття може стати великим кроком назад для України. Таку думку в ході засідання в Європейській бізнес-асоціації висловив директор відділу податкового PWC Україна Дудник Максим, повідомляє "Обозреватель".

"Законопроект відверто сирий. Він мав би покращити податковий клімат в Україні, наблизити Україну до реалій, світових трендів по оподаткуванню і направлений був на впровадження правил BEPS. Але туди додали декілька дуже складних і неоднозначних елементів", - зазначив Дудник.

Насамперед, на його думку, вкрай шкідливими можуть стати ініціативи з введення рентної плати за видобуток руди, а також певні положення щодо податку на прибуток.


"Такі нововведення, що змінюють оподаткування рентної плати для окремих видів бізнесу чи оподаткування податком на прибуток підприємств – дуже сумнівні і потребують суттєвого доопрацювання. В цій та багатьох інших частинах закон сирий. Над ним треба думати, його треба доопрацьовувати, залучати до цього бізнес-асоціації, слухати, що вони говорять – і вирішувати проблемні моменти, доходити до якоїсь згоди, аби не погіршити суттєво ситуацію з оподаткуванням та бізнес-кліматом в Україні", - підкреслив Дудник.

Загалом пропоновані зміни директор PWC оцінює негативно.

"Закон містить багато положень, які суттєво збільшують податкове навантаження на платників податків і вносять зміни в адміністрування податків. Я би не розцінював усі запропоновані зміни як позитивні. На мою думку, їх введення може стати великим кроком назад для України", - резюмував Дудник.
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