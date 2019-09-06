"Слуга народу" хоче підняти ренту на видобуток залізної руди і розширити під неї податкову базу

Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді розширити податкову базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку залізної руди з 8% до 10%.

Про це йдеться в законопроекті №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві", зареєстрованому в парламенті 30 серпня, передають Українські Новини.

Cвоєю чергою об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" і Федерація металургів України звернулися до Президента України Володимира Зеленського, спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова, прем'єрміністра Олексія Гончарука та інших органів влади у зв'язку з цим законопроектом.

Металурги зазначають, що пропозиції щодо кардинальної зміни підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів для залізорудних підприємств гірничовидобувної галузі викликають дуже серйозну стурбованість.

Так, базисом для розрахунку рентних платежів для гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) завжди була первинна обробка залізорудної сировини, під якою мається на увазі технологічний процес, кінцевою продукцією якого є видобута руда, яка, своєю чергою, використовується як сировина для отримання товарної залізорудної продукції ГЗК: концентрату, агломерату та обкотишів.

"Технологія виробництва товарної продукції ГЗК вже відноситься до вторинної обробки, що вимагає застосування спеціального високотехнологічного обладнання, і яка не має нічого спільного з первинною обробкою залізної руди. Однак, із незрозумілих причин, у новій редакції п.14.1.150 проекту Закону до категорії первинної обробки включено також і вищезгаданий технологічний процес виробництва концентрату, агломерату та обкотишів, що не має під собою ніякого логічного або економічного обґрунтування. За своєю суттю, це вже не рента на видобуток корисних копалин (залізної руди), а податок із обороту для залізорудних ГЗК. Зазначимо, що подібний підхід не застосовується в жодній іншій добувної галузі - це те ж саме, що, наприклад, у нафтовидобувній галузі об'єктом оподаткування рентним платежем замість нафти стає бензин", - наголошується в повідомленні "Укрметалургпрому".

При цьому, згідно з повідомленням, запропонований підхід до визначення рентних платежів не стимулюватиме розвиток наступних технологічних переділів і підвищення якості продукції - простіше буде виробляти і продавати найпримітивнішу продукцію з низькою доданою вартістю, ніж металопродукцію третього переділу, оскільки собівартість останньої стане неконкурентною.

"Таким чином, впровадження нового дискримінаційного підходу до оподаткування гірничорудних підприємств України призведе до відмови від своїх намірів з боку потенційних інвесторів, втрати традиційних ринків збуту залізорудної сировини і металопродукції, значного скорочення надходжень до бюджетів всіх рівнів та погіршення соціально-економічної ситуації не тільки в провідних вітчизняних галузях, але і в Україні загалом.

Тому, з урахуванням вищевикладеного, з метою запобігання катастрофічним наслідкам впровадження змін до Податкового кодексу, українські металурги вважають за необхідне призупинити розгляд зазначеного Законопроекту в запропонованій редакції, та вимагають широкого обговорення цієї теми за участю всіх зацікавлених сторін, у тому числі, фахівців та уповноважених представників ГМК Україна", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає низькою ставку ренти на видобуток залізної руди.