Павленко назвав цензурою рішення Нацради позбавити "NewsOne" ліцензії

Дії Нацради з питань телерадіомовлення щодо телеканалу "NewsOne" є прямим порушенням Конституції та Закону про інформацію. Про це заявив депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Павленко, повідомляє прес-служба партії.

Він акцентував, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення грубо порушила Конституцію і законодавство України.

"Нацрада з питань телерадіомовлення звинувачувала телеканал "NewsOne" в тому, що туди запрошували "неправильних" гостей, які говорили якісь "неправильні" речі, звинувачувала у незбалансованій редакційній політиці. Але ці звинувачення не є повноваженнями Нацради. Вона не наділена повноваженнями втручатися в редакційну політику будь-якого телеканалу. А такі дії Нацради – це ніщо інше як таке втручання. Тобто це цензура, що прямо заборонено Конституцією України та Законом про інформацію", – підкреслив Юрій Павленко.

За його словами, ситуація з каналом "NewsOne" – це такий собі тест.



"Така природа влади – захопити, поставити під контроль всі незалежні від них ЗМІ. І треба бути готовим, що вони це будуть робити. Відбувається таке собі тест", – сказав опозиційний політик.

Парламентарій також звернув увагу на порушення при проведенні експертизи висловлювань, які звучали в ефірі каналу.



"Висновок щодо висловлювань, які нібито розпалюють ворожнечу, дало якась незалежна медіаспільнота, якісь незалежні медіаексперти. Це також грубе порушення закону, тому що лінгвістичну експертизу може надати тільки експерт, який має ліцензію, зареєстрований в Міністерстві юстиції. Експерт, який відповідно до закону несе кримінальну відповідальність за свій експертний висновок. Тому всі ці звинувачення, які є в ув'язненні і рішенні Нацради, по суті своїй є юридично нікчемними. І якщо буде нормальний чесний суд, то я не бачу жодної юридичної перспективи у Нацради. Але це були не юридичні обвинувачення, а політичний наступ з боку конституційного органу на конкретний телеканал, а в цілому – на свободу слова. Цей прецедент є надзвичайно небезпечним для роботи будь-якого засобу масової інформації в Україні, яке буде показувати і говорити правду", – резюмував Юрій Павленко.

Нагадаємо, 5 вересня Нацрада з питань телерадіомовлення вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "NewsOne".



У свою чергу "NewsOne" звинуватив Нацраду з телебачення в наступі на свободу слова в Україні.