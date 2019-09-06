Бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну

Сепаратисти експортують до Європи сигарети, вироблені в ОРДЛО, через територію України.

Фото пачки сигарет із акцизною маркою "ЛНР" на своїй сторінці в Facebook опублікував політолог Володимир Цибулько, пишуть "Факти ICTV".

"Бачили в Україні дешеві сигарети, вироблені в ОРДЛО? Знайомі показали — подивіться і ви. Особливо радує акцизна марка "ЛНР". За його даними, частина нелегальних сигарет залишається в Україні, а основний обсяг поставляється на ринок Європи через дірявий західний кордон України. З Європи в самопроголошені республіки повертаються надприбутки, за рахунок яких, в тому числі, фінансуються бойовики", – пише Цибулько.

На думку Цибулька, це відбувається за підтримки українських правоохоронців, які лише імітують боротьбу з потоками контрабанди, а насправді допомагають ділкам з "ЛНР"/"ДНР" постачати сигарети в Україну, а потім і в Західну Європу.

Сигарети з ОРДЛО. Фото: facebook.com/volodymyr.tsybulko

"Ми знаємо, що у нас війна і кожен день на ній гинуть або отримують поранення кращі сини України, а в цей час їх вбивці за допомогою наших силовиків на сигаретах з "ЛНР"/"ДНР" заробляють в Європі гроші на кулі для українців", — пише політолог.

Він висловив надію, що нове керівництво країни усуне вакуум влади між героїчним сходом і барижним заходом і зупинить потік нелегальних сигарет з окупованого Донбасу, а не очолить його.