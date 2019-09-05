підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
05 вересня 2019, четвер, 23:13 36
ЗМІ 2019-09-06T22:45:08+03:00
Українські Новини
Союз журналістів назвав цензурою і цькуванням рішення Нацради позбавити ліцензії NewsOne

Союз журналістів назвав цензурою і цькуванням рішення Нацради позбавити ліцензії NewsOne

В НСЖУ рішення Нацради з телебачення позбавити NewsOne ліцензії назвали цензурою і цькуванням і повідомили, що в часи нової влади головними очікуваннями є не заборона телеканалів старому Нацрадою, а те, що суспільство чекає об'єктивну ревізію діяльності цього надійного інструменту впливу Петра Порошенка на телерадіопростір. Про це повідомляє Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Нацрада проголосувала за припинення мовлення телеканалу Newsone. Формально, апелюючи до судів, як до кінцевої інстанції, Нацрада і не оголошує діяльність Newsone злочинною. Але свій вирок медіарегулятор зробив. Знайшов в українському медіа-просторі "головного" розпалювача ворожнечі. Закриття телеканалу - радикальний крок. Закриття з-за висловлювань політиків в ефірі (при тому, що ці коментарі і заклики політиків не визнані правоохоронними структурами злочинними" - це форма цензури", - заявив Томіленко.

Також Томіленко розповів, що саме в ефірі NewsOne часто проходили суспільно важливі розмови і дебати, проводилися розслідування і давалося слово "незручним" для політеліти спікерам.

"Це саме той інформаційний канал, який найбільше приділяє уваги темами свободи слова, безпеки журналістів, корпоративної солідарності! Це факт.Як і фактом є те, що співробітники NewsOne часто є жертвами нападів радикалів, тобто в наших реаліях - є жертвами безкарності.І замість розслідування очевидних злочинів проти журналістів, держава демонструє ось цю "мову ворожнечі". Дискусія про телеефірах і відповідальності журналістів потрібна. Але цькування незручних ЗМІ - це не дискусія", - повідомив Томіленко.

Більше новин про: НСЖУ Сергій Томіленко

Архів
Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20
Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії 22:04
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка 21:50
більше новин
Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить 16:47
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун 17:39
Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів 11:06
Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич 11:38
більше новин
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії 14:14
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів 09:01
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok