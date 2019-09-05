Союз журналістів назвав цензурою і цькуванням рішення Нацради позбавити ліцензії NewsOne

В НСЖУ рішення Нацради з телебачення позбавити NewsOne ліцензії назвали цензурою і цькуванням і повідомили, що в часи нової влади головними очікуваннями є не заборона телеканалів старому Нацрадою, а те, що суспільство чекає об'єктивну ревізію діяльності цього надійного інструменту впливу Петра Порошенка на телерадіопростір. Про це повідомляє Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Нацрада проголосувала за припинення мовлення телеканалу Newsone. Формально, апелюючи до судів, як до кінцевої інстанції, Нацрада і не оголошує діяльність Newsone злочинною. Але свій вирок медіарегулятор зробив. Знайшов в українському медіа-просторі "головного" розпалювача ворожнечі. Закриття телеканалу - радикальний крок. Закриття з-за висловлювань політиків в ефірі (при тому, що ці коментарі і заклики політиків не визнані правоохоронними структурами злочинними" - це форма цензури", - заявив Томіленко.

Також Томіленко розповів, що саме в ефірі NewsOne часто проходили суспільно важливі розмови і дебати, проводилися розслідування і давалося слово "незручним" для політеліти спікерам.

"Це саме той інформаційний канал, який найбільше приділяє уваги темами свободи слова, безпеки журналістів, корпоративної солідарності! Це факт.Як і фактом є те, що співробітники NewsOne часто є жертвами нападів радикалів, тобто в наших реаліях - є жертвами безкарності.І замість розслідування очевидних злочинів проти журналістів, держава демонструє ось цю "мову ворожнечі". Дискусія про телеефірах і відповідальності журналістів потрібна. Але цькування незручних ЗМІ - це не дискусія", - повідомив Томіленко.