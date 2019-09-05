У ОПЗЖ заявили, що анулювання ліцензії NewsOne є наругою над свободою слова і демократією

Рішення Національної Ради з телебачення і радіомовлення звернеться до суду про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne – це наруга над Конституцією, свободою слова, демократією і правами українських громадян. Таку заяву на своєму офіційному сайт зробила політична партія "Опозиційна платформа – За життя"

"Ми будемо домагатися відповідальності чиновників нацради за порушення Конституції та Законів України, зловживання владою та напад на українську демократію. Пішов у минуле режим Порошенка, який ненавидів свободу слова. Минула влада завжди прагнула підпорядкувати собі незалежні ЗМІ, поставити їх на службу своїй печерній нацистській ідеологічній доктрині", – йдеться в заяві.

Саме тому, вважають опозиціонери, попередня влада цілеспрямовано намагалася вводити цензуру, переслідувати журналістів і блогерів, покривати напади на редакції незалежних ЗМІ.

"Навіть після політичної поразки режиму його найвірніші маріонетки все ще нападають на українську демократію. Посіпаки Порошенка з нацради намагаються наостанок хоча б кинути останній камінь у свободу слова в Україні. Конституція України (Ст. 15, 34), Закон України про інформацію (Ст. 2), Закон України про телебачення і радіомовлення (4 Ст.) гарантує українським громадянам право на свободу слова, на свободу вираження своїх думок і переконань, відкритість, доступність і свободу обміну інформацією. Сьогоднішнє рішення Національної ради з телебачення і радіомовлення – явне і неприкрите порушення цих принципів і норм", – переконані в партії.

Також у заяві йдеться, що "Опозиційна платформа – За життя" ініціює звернення в правоохоронні органи для притягнення до кримінальної відповідальності чиновників Нацради, які дозволили зловживання владою, порушення Конституції і Законів України.

"Ми звертаємось до посольств країн-партнерів, представництва ООН та моніторингової місії ОБСЄ в Україні, представництв міжнародних організацій і міжнародних правозахисних спільнот із закликом дати оцінку рішенням Національної Ради", – підкреслили опозиціонери.

Крім того, у депутати від цієї політичної сили мають намір ініціювати в парламенті повну зміну всього складу Національної Ради з телебачення і радіомовлення.

"Потрібно перезавантажити цей заповідник ксенофобії, націоналізму та нетерпимості, зігнати з посад цих набридливих осінніх мух. Опозиційна платформа – За Життя виступає за неухильне дотримання принципів демократії, свободи слова і норм Української Конституції. Нацизму, нетерпимості і ксенофобії не має бути місця в Україні. Повторення режиму цензури, "інформаційних резервацій" і заборон українське суспільство не потерпить", – підсумували в "Опозиційній платформа – За життя".