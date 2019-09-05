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05 вересня 2019, четвер, 20:45 41
Судова влада 2019-09-06T21:15:08+03:00
Українські Новини
МВС зняло з розшуку екс-заступника генпрокурора Кузьміна

МВС зняло з розшуку екс-заступника генпрокурора Кузьміна

Ренат Кузьмін. Фото: facebook.com/RRKuzmin
Ренат Кузьмін. Фото: facebook.com/RRKuzmin

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна.

Про це свідчить база розшуку осіб, які переховуються від слідства, передають Українські Новини.

Згідно з базою даних, Ренат Кузьмін, перший заступник генпрокурора часів колишнього Президента Віктора Януковича більше не значиться у базі розшуку.

На сьогодні Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Зазначимо, в жовтні 2017 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру Кузьміну в захопленні земельної ділянки та будівництві будинку на базі відпочинку в Пущі-Водиці Київської області.

Кузьмін перебував у державному розшуку, але Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня екс-перший заступник генпрокурора Кузьмін не з'явився на допит в Генпрокуратуру.

Через неявки екс-першого заступника генпрокурора Кузьміна в суд ГПУ ініціювала заочне розслідування. У серпні Генпрокуратура чотири рази викликала Кузьміна на допит у якості підозрюваного.

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