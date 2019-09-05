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05 вересня 2019, четвер, 19:24 52
Верховна Рада і партії 2019-09-06T22:00:10+03:00
Українські Новини
Поліція оголосила в розшук депутата-"ляшковця", який побив сільського голову

Поліція оголосила в розшук депутата-"ляшковця", який побив сільського голову

Сергій Скуратовський. Фото: facebook.com/serhii.skuratovsky
Сергій Скуратовський. Фото: facebook.com/serhii.skuratovsky

Екс-нардепа від "Радикальної партії" Сергію Скуратовському, який в 2018 році вступив у конфлікт з головою Плахтянского сільради Київщини Олександром Сорочаним і завдав йому тілесні ушкодження, повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Підозрюваний, перебуваючи на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка Макарівського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин за мотивами надуманою образи, завдав голові Плахтянского сільради Олександру Сорочану удар від якого потерпілий не втримався на ногах і впав на землю. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Також Скуратівський погрожував Сорочану вбивством з мисливської рушниці.

Колишньому народному депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 і ч. 1 ст. 129 КК України. Підозрюваний оголошений у розшук.

Нагадаємо, що раніше 2017 року депутат Ради Соболєв побив протестуючого, що воював в Донецькому аеропорту.

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