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05 вересня 2019, четвер, 18:14 25
Спорт 2019-09-06T11:45:09+03:00
Українські Новини
Син Коломойського став баскетболістом "Дніпра"

Син Коломойського став баскетболістом "Дніпра"

Григорій Коломойський. Фото:facebook.com/bc.dnipro/
Григорій Коломойський. Фото:facebook.com/bc.dnipro/

У червні поточного року стало відомо, що син Ігоря Коломойського Григорій став гравцем баскетбольної команди "Дніпро". Проте в клубі намагалися не афішувати інформацію про прихід нового гравця з таким відомим прізвищем.

Про те, що Григорій Коломойський офіційно підписав контракт з БК "Дніпро", повідомили "Комсомольській правді" в прес-службі клубу.

"Григорій Коломойський - гравець "Дніпра" ", - повідомили в клубі.

Крім того, на офіційній сторінці БК "Дніпро" в Facebook з'явилися фотографії, де син олігарха активно бере участь в грі.

Григорій Коломойський. Фото:facebook.com/bc.dniprо/Григорій Коломойський. Фото:facebook.com/bc.dniprо/

Раніше, Михайло Бродський заявляв, що перехід Коломойського-молодшого в іншу команду не міг відбутися до тих пір, поки команда "Маккабі Рішон ле-Ціон", в якій грав Григорій не закінчила виступ у плей-офф чемпіонаті Ізраїлю, яка відбулася 13 червня проти чемпіона сезону - команди "Маккабі Тель-Авів".

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2018 року в інтерв'ю Дмитру Гордону Ігор Коломойський зізнався, що його син вирішив йти не по стопах батька, а стати спортсменом. Коломойський також розповів, що його син Григорій навчається у Клівлендському університеті на спеціальності спортивний менеджмент. Крім того, олігарх зазначив, що у його сина є паспорт і багато вказують його громадянином Швейцарії. В анкеті на сторінці студентської команди його місто народження – Женева.

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