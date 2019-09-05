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  • Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників
05 вересня 2019, четвер, 17:35 1122
Політика 2019-09-06T22:45:11+03:00
Українські Новини
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників

Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників

Начальник Головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко назвав помилкою потрапляння свого імені до мін'юстівського держреєстру боржників. Про це він повідомив Українським Новинам.

За його словами, так вийшло через те, що поки не всі механізми системи юстиції працюють злагоджено.

"Для мене дуже важливим є те, що засоби масової інформації та громадськість реагує на всі інновації, а також недопрацювання системи юстиції. Це говорить про справжню демократію та свободу думки в Україні. Однак, з прикрістю відзначаю , що ще не всі механізми працюють швидко та синхронно. На жаль, це торкнулося і мене особисто. Через певні непорозуміння я сам опинився у списках боржників, але надав відповідній державній виконавчій службі квитанцію, яка підтверджує повну сплату боргів . Вся інформація щодо мене протягом доби з відповідного реєстру боржників буде видалена на підставі чинного законодавства України", – розповів голова київського Мін'юсту.

Він також надав скрін квитанції.

 

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