ОПЗЖ виступила за скасування медичної реформи і подала відповідний законопроект

"Опозиційна платформа – За життя" подала законопроект про скасування медичної реформи, яку впроваджували з 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт політичної сили.

"Опозиційна платформа – За життя вимагає припинити знищення українців під виглядом так званої медреформи, тому зареєструвала законопроект №1114, передбачає скасування закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", і наполягає на його негайному прийнятті. Цим законом, який дав старт так званій медреформі, була грубо порушена ст. 49 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право на безоплатну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Внаслідок люди були позбавлені якісного і доступного медобслуговування", – йдеться в повідомленні.

Партійці також зазначили, що так звана медреформа стала причиною швидкого зростання цін на ліки, так і причиною провалу процесу вакцинації населення від інфекційних хвороб.

"Люди помирають від ботулізму; зірвані державні закупівлі ліків, внаслідок чого зростає корупція в галузі; заробітна плата лікарів виплачується із затримками, її обіцяне підвищення отримали лише окремі фахівці. Не отримують належної підтримки онкохворі, пацієнти, які потребують паліативної допомоги, люди з рідкісними хворобами, лікування яких не по кишені українцям", – обурилися в партії.

Крім того, в заяві наголосили, що, згідно з даними Держстату, більш ніж на 20% скоротилася мережа медзакладів, майже на 17%, кількість лікарняних ліжок, на 8,1% зменшилася кількість лікарів, і цей процес триває.

"На кінець 2018 року тільки 34,5% дітей старших одного року вакциновано від туберкульозу, проти дифтерії, правця та кашлюку – тільки 38%, проти гепатиту "В" – тільки 38,1%. Україна увійшла до числа країн-лідерів із поширення СНІДу, ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів. Просто катастрофічною є демографічна ситуація – на 100 померлих народжується тільки 49 немовлят. "Опозиційна платформа – За життя" вимагає припинити винищення українців, повернути їм гарантоване Конституцією безкоштовне медичне обслуговування і зобов'язати державу належним чином піклуватися про своїх громадян", – підсумували в "Опозиційній платформі – За життя".