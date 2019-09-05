підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
05 вересня 2019, четвер, 17:05 332
Політика 2019-09-06T09:30:05+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ виступила за скасування медичної реформи і подала відповідний законопроект

ОПЗЖ виступила за скасування медичної реформи і подала відповідний законопроект

"Опозиційна платформа – За життя" подала законопроект про скасування медичної реформи, яку впроваджували з 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт політичної сили.

"Опозиційна платформа – За життя вимагає припинити знищення українців під виглядом так званої медреформи, тому зареєструвала законопроект №1114, передбачає скасування закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", і наполягає на його негайному прийнятті. Цим законом, який дав старт так званій медреформі, була грубо порушена ст. 49 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право на безоплатну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Внаслідок люди були позбавлені якісного і доступного медобслуговування", – йдеться в повідомленні.

Партійці також зазначили, що так звана медреформа стала причиною швидкого зростання цін на ліки, так і причиною провалу процесу вакцинації населення від інфекційних хвороб.

"Люди помирають від ботулізму; зірвані державні закупівлі ліків, внаслідок чого зростає корупція в галузі; заробітна плата лікарів виплачується із затримками, її обіцяне підвищення отримали лише окремі фахівці. Не отримують належної підтримки онкохворі, пацієнти, які потребують паліативної допомоги, люди з рідкісними хворобами, лікування яких не по кишені українцям", – обурилися в партії.

Крім того, в заяві наголосили, що, згідно з даними Держстату, більш ніж на 20% скоротилася мережа медзакладів, майже на 17%, кількість лікарняних ліжок, на 8,1% зменшилася кількість лікарів, і цей процес триває.

"На кінець 2018 року тільки 34,5% дітей старших одного року вакциновано від туберкульозу, проти дифтерії, правця та кашлюку – тільки 38%, проти гепатиту "В" – тільки 38,1%. Україна увійшла до числа країн-лідерів із поширення СНІДу, ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів. Просто катастрофічною є демографічна ситуація – на 100 померлих народжується тільки 49 немовлят. "Опозиційна платформа – За життя" вимагає припинити винищення українців, повернути їм гарантоване Конституцією безкоштовне медичне обслуговування і зобов'язати державу належним чином піклуватися про своїх громадян", – підсумували в "Опозиційній платформі – За життя".

 
Архів
Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20
Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії 22:04
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка 21:50
більше новин
Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить 16:47
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун 17:39
Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів 11:06
Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич 11:38
більше новин
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії 14:14
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів 09:01
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok