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05 вересня 2019, четвер, 16:45 220
ЗМІ 2019-09-06T10:04:55+03:00
Українські Новини
Рабінович назвав ситуацію з ліцензією NewsOne розправою над свободою слова

Рабінович назвав ситуацію з ліцензією NewsOne розправою над свободою слова

Вадим Рабінович
Вадим Рабінович

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович вважає питання про винесення останнього попередження та передачі в суд пропозиції анулювати телеканалу NewsOne ліцензію зазіханням на свободу слова. Про це він заявив в ефірі цього телеканалу.

"Канал NewsOne судять за висловлювання, зроблені гостями. Це означає, що за будь-яке висловлювання гостей в прямому ефірі, які ніяк не контролюються ведучими, телеканали можна відключити вже завтра. Я не буду цитувати інших, а буду відповідати тільки за свої слова, сказані в ефірі телеканалу 06.06.19, за які його хочуть позбавити ліцензії: "Ми об єдналися заради світу, зупинимо "тарифний геноцид", відновимо світ на Донбасі, а головне – з нами мільйони українців". Всі! Ці слова члени Нацради навіть посоромилися прочитати на засіданні, незважаючи на те, що саме з них починається акт. Вони лише сказали: "Ви не маєте права вживати словосполучення "тарифний геноцид", тому що це погано і тяжко, але це не "тарифний геноцид"!" – обурився Вадим Рабінович.

Народний депутат вважає, що сьогодні на наших очах починається не просто наступ на свободу слова – починається вбивство журналістики.

"Вдумайтеся! Сьогодні, коли ера Порошенка підійшла до кінця, коли ми обрали нову владу, нас засуджують за те, що ми говоримо, що Порошенко наживався на війні. І це говорить член Нацради, якого призначив Порошенко! Це судилище з готовим рішенням, що базується на фактах, які можна натягнути на голову! Вони звинувачують нас "у приниженні воїнів" тільки тому, що ми говоримо: на Донбасі йде війна. Не можна говорити "геноцид", тому що у нас "все добре"! Може, на членів Нацради проблема високих тарифів не поширюється, але всіх інших вона стосується!" – зазначив депутат.

Парламентарій також наголосив, що телеканал NewsOne на сьогодні є найпопулярнішим, відкритим і доступним.

"І якщо ми його не захистимо, далі вже нас не чекає нічого доброго. Вони "з'їдять" все!" – впевнений політик.

У будь-якому випадку, зазначив він, все, що будуть говорити на засіданні Нацради, вже не має значення – там все вирішено.

"Очевидно, що ми йдемо шляхом Штатів чи Європи, куди нас нібито ведуть. Ми йдемо шляхом Північної Кореї і фашистської Німеччини, де теж закривали роти тим, хто нібито непатріотично виступав. Те, що відбувається на засіданні – це ганьба для України", – заявив політик.

У зв'язку з цим він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням захистити незалежні ЗМІ.

"Ви – працівник медіа в минулому. Це покладає на вас велику відповідальність. Ви зобов'язані висловити свою позицію з цього питання, і вона має бути на стороні свободи слова, а не сьогохвилинних інтересів", – закликав Вадим Рабінович.

Він також виступив з ініціативою провести довгострокову акцію під назвою "Жодного дня без NewsOne!"

"У відповідь на наступ на телеканал NewsOne пропоную акцію: "Ні дня без NewsOne!" Постійно включаємо телеканал, піднімаємо йому рейтинг – ось це буде здорово, і нехай вони "луснут" від злості!" – резюмував народний депутат.

 
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