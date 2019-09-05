Сміття горить на величезному заводі з його сортування в селі під Києвом

Сміття на площі 1,5 га горить на території сміттєсортувального заводу в селі Демидів Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, передають Українські Новини.

"5 вересня о 8:37 в оперативно-диспетчерську службу Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання сміття на відкритій території в с. Демидів", - сказано в ньому.

Фахівці встановили, що сміття горить на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га окремими осередками.

Наразі до гасіння залучено 11 працівників особового складу, 3 одиниці техніки, 1 трактор і 2 самоскиди по 20 тонн.

Триває ліквідація пожежі.

Пожежа на звалищі. Фото: ДСНС Київської області

Як повідомляли Українські Новини, в Херсоні всю ніч тушили пожежу на звалищі. Також біля аеропорту "Бориспіль" дев'ять годин гасили пожежу на звалищі.

Раніше на сміттєзвалищі в Грибовичах знову загорілося сміття, а під Києвом сталася пожежа на сміттєзвалищі.