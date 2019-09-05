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05 вересня 2019, четвер, 16:05 239
Економіка 2019-09-06T16:00:10+03:00
Українські Новини
НАБУ схилило суд до порушення норм процесуального права, - екс-голова НКРЕКП

НАБУ схилило суд до порушення норм процесуального права, - екс-голова НКРЕКП

НАБУ програє справу щодо "Роттердам+", тому йде на процесуальні порушення і підштовхує до цього суд. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи повідомлення директора НАБУ про отримання дозволу суду на його затримання за справою "Роттердам+".

"НАБУ не спроможне на відкритий конкурентний процес, бо вони в ньому "в суху" програють нам. Саме тому НАБУ звертаються до суду після свого розгромного програшу і "в тиху" та без юридичних опонентів отримують потрібні собі рішення: без запрошення сторони захисту; займаються зливами до ЗМІ", - написав Вовк.

Він також зазначив, що разом зі своїми адвокатами буде визначатись щодо подальшого свого захисту після отримання рішення суду. "Ми досі не отримали рішення суду. Після отримання та вивчення - приймемо рішення щодо подальшого захисту!" - написав Вовк.

Нагадаємо, раніше низка енергоекспертів заявили, що справа НАБУ по "Роттердам+" не має судової перспективи, та наголосили, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", зокрема й екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку. Відносно кожного з шести осіб суд відмовив НАБУ у клопотанні про взяття під варту.
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