В українській економіці скоро відкриється вікно інвестиційних можливостей, – Загорій

На Україну незабаром чекає економічний підйом, в результаті якого в країні відкриється вікно можливостей для бізнесу.

Таку думку висловив співвласник ПРАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця" Гліб Загорій в інтерв'ю журналісту Андрію Остапчуку, яке опубліковано на Youtube-каналі AndrewOstapchuk.

"І галузі, і регіони, і країни, що розвиваються циклічно. У нашої країні теж буде нормальний економічний цикл – в сенсі, підйом", - сказав Загорій.

Бізнесмен уточнив, що стартом підйому буде момент, "коли звичайні люди почнуть говорити, що стало краще".

"Я це називаю "вікно можливостей", або якась ейфорія і мода на інвестиції в Україну. Очікується, це в повітрі витає. Дуже схоже, що це буде. Такий період вже був у 2006-2008 роках. Зараз він буде коротшим, бо на світ насувається світова рецесія. Рік, півтора, максимум два для нашої країни", - зазначив Загорій, додавши, що бізнесу обов'язково варто підготуватися до початку цього періоду.

Як повідомлялося, індекс споживчих настроїв (ІСН) українців з липня 2018-2019 року по липень виріс на 26,2 пункту і склав 88,0 за 200-бальною шкалою. Автори дослідження, компанія InfoSapiens зазначала, що ІСН таким чином досяг нового пікового значення. Найвищу динаміку показали індекси поточного особистого доходу, а також очікування зростання економіки в найближчий рік і на наступні п'ять років. Рекорд зафіксований і в продажу нових автомобілів. У червні-серпні українці купили 22,4 тис. нових легкових машин – це кращий результат, починаючи з докризового 2013 року.

Гліб Загорій народився в 1976 році. Має науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. З 2009 по 2014 рік працював генеральним директором "Дарниці". У 2014 році був обраний народним депутатом України. Входив в парламентський комітет у справах ветеранів та людей з інвалідністю, був одним з ініціаторів створення Міністерства у справах ветеранів. Влітку 2019 року після закінчення каденції Верховної Ради VIII скликання пішов з політики, щоб зосередитися на бізнес-діяльності.