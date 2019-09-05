Зеленський хоче змусити аграрних олігархів поділитися бізнесом, - Охріменко

Тиск Президента Зеленського на аграрних олігархів переслідує єдину мету - переділ власності. Як тільки власники компаній поділяться своїм бізнесом, наїзди відразу припиняться. Аграрна галузь дуже цікава і вигідна річ. І, цілком зрозуміло, що на сьогоднішній день Зеленський чітко виконує "прохання" своїх спонсорів.

До такого висновку прийшов президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, аналізуючи черговий випад Володимира Зеленського на адресу провідних агроіндустріальних холдингів України.

У понеділок, 2 вересня 2019 року, в ході зустрічі з новоутвореним Кабінетом Міністрів, Верховної Ради та силових структур, Президент роздав чергові доручення правоохоронцям і Рахунковій палаті провести аудит використання державних дотацій великими агрокомпаніями України.



"Прошу керівника Рахункової палати повідомити про результати аудиту використання коштів українців, які подарували багатим агробаронам", - заявив Зеленський. Він натякнув, що перевірка торкнеться компанії, яка виробляє курятину. Місяць тому Президент дав доручення СБУ розпочати слідство щодо законності отримання бюджетних дотацій агроіндустріальних холдингом МХП.



Олександр Охріменко переконаний, що тиск на агрохолдинги через контролюючі і силові структури є звичайним інструментом великого переділу власності.



"Навколо Зеленського, крім Коломойського, зібрався караван інших друзів, помічників і радників, які дуже хотіли б переділити бізнес, починаючи з Порошенка, Ахметова і закінчуючи Косюк. Аграрна галузь дуже цікава і вигідна річ. Зрозуміло, що на сьогоднішній день Зеленський чітко виконує "прохання" своїх спонсорів. Адже він не просто так став Президентом. Йому допомогли! І тепер з людиною треба розрахуватися. Сенс в чому полягає? Всі прекрасно знають, що починається після таких наїздів глави держави на бізнес. Починаються переговори. Бізнесменам кажуть, що якщо вони частину бізнесу не продадуть або не передадуть потрібним людям, то буде ще гірше. А якщо продадуть, то і наїзди відразу припиняться. Все геніальне - просто", - вважає Охріменко.



Разом з тим, на думку експерта, Зеленський хоче підім'яти під себе всі антикорупційні відомства, створивши силовий інструментарій тиску на бізнес.



"Фактично ми бачимо зараз чітко вибудовану жорстку вертикаль влади на зразок часів Януковича або Порошенка. У будь-якому випадку, Зеленський хоче мати пресингову машину, за допомогою якої можна ділити чужий бізнес", - стверджує аналітик.



Олександр Охріменко бачить також в діях нового Президента прагнення отримати одноосібний контроль над сільгоспземлею після реформи, роздільною продаж угідь.



"На сьогоднішній момент для Зеленського вигідно посіяти якийсь хаос в роботу агрохолдингів з метою, щоб їх власники йшли до Зеленського домовлятися. У тому числі і по землі. А потім все почнеться, як за часів Кучми, який командував, що ось цей - може купити цю землю, а ось той - цю, а цей - не може купити нічого. Простіше кажучи, Зеленський домагається того, щоб олігархи не просто від нього залежали, але, щоб саме він міг вирішувати, кому бути олігархом, а кому ні", - резюмував президент Українського аналітичного центру.