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  • У нової влади немає кандидатур, здатних конкурувати з чинним мером Києва на виборах, - Таран
05 вересня 2019, четвер, 13:04 196
Політика 2019-09-05T15:45:05+03:00
Українські Новини
У нової влади немає кандидатур, здатних конкурувати з чинним мером Києва на виборах, - Таран

У нової влади немає кандидатур, здатних конкурувати з чинним мером Києва на виборах, - Таран

Кличко. Фото: прес-служба
Кличко. Фото: прес-служба

Нова  влада звільняє Віталія Кличка з посади голови КМДА, борозуміє, що на чесних виборах проти нього немає кого виставити. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт Віктор Таран.

"Сьогоднішні події в столиці засвідчили, що нова влада не впевнена, що зможе організувати переможні вибори міського голови. У них банально немає кандидата, який би хоч на половину у своїх рейтингах міг наблизитись до рівня Кличка. Якби була така впевненість у своїх силах, то вони б просто оголосили перевибори у столиці", – написав політолог.

Він також вважає, що дії Офісу Президента є відкритим наступом на все місцеве самоврядування по всій країні, який лише починається з Києва.

"Це не просто атака на столицю і на вибір киян. Фактично вчора розпочався наступ Офісу Президента на місцеве самоврядування в країні. Напередодні місцевих виборів регіональні еліти отримали чіткийзагрозливий сигнал: або на наступних місцевих виборах ви підтримуватимете/обиратимете наших ставлеників, або навіть якщо ваші кандидати переможуть, ми їх знищимо", – вважає експерт.

Таран зазначив, що своїми діями у столиці Офіс Президента дає чіткий сигнал мерам інших міст і місцевих лідерів.

"Якщо хочете "вижити", терміново беріть "дари" і рухайтесь у бік Офісу Президента та спробуйте домовитись. В іншому разі ваша доля буде ще гірша, ніж у Кличка. Звісно, кожний обиратиме свій шлях, але вони повинні пам’ятати, що домовлятися із шантажистами – невдячна справа", – підкреслив політолог.

На його думку, подібн ірішення влади призведуть до жорсткої опозиції з боку інши хполітичних сил.

"Оскільки мовай де про захист місцевого самоврядування в країні, Кличко може розраховувати на підтримку політиків першого ешелону. Ляшко та Гройсман свою підтримку киянам вже висловили. Сподіваюсь, підтримають киян партії ЄС, Голос, Самопоміч, Свобода та Батьківщина", – резюмував Віктор Таран.

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