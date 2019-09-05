В результаті перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії робота ТЕС стане збитковою, - Марунич

Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до збиткової роботи ТЕС.

Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, коментуючи повідомлення про ініціативу команди президента переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані ргісе caps.

"Обмеження біржової ціни на ринку "на добу вперед", точніше, зниження біржової ціни, яка зараз вже зафіксована Кабміном, може призвести до того, що частина теплової генерації, на прикладі тієї ж Слов'янської теплоелектростанції, в реальних ринкових існуючих умовах просто не зможуть продати електрика. Якщо ми директивно обмежимо їм ціну ринку, як воно є зараз, зараз 1,62 копійки. Її пропонується знизити на 10%. То Слов'янська теплоелектростанції не зможе продавати електричну енергію собі не в збиток. Просто не зможе. А у неї собівартість вище", - пояснив Марунич.

Нагадаємо, керівництво "Донбасенерго" заявило, що можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтової Миколаївки залишаться без опалення.

Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук висловив думку, що зміна цінових обмежень на ринку електроенергії спровокує зростання заборгованості по зарплатах перед шахтарями, оскільки означає зниження вартості вугілля в тарифі для ТЕС.

Раніше представник президента в уряді повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані ргісе caps: нічну підвищити ціну на 10%, а денну знизити на 15-20%.