Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич

ДТЕК не зміг купити вугілля за ціною "Роттердам+", оскільки вона нижче ціни реального імпорту і в Україні немає охочих продати паливо за такою ціною.

Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Експерт повідомив, що компанія ДТЕК заявила про готовність придбати на біржових торгах вугілля для своїх ТЕС за ціною, розрахованою за формулою "Роттердам+", але не отримала пропозицій. А також підкреслив, що вартість імпорту вугілля в Україну перевищує його ціну по формулі – за формулою ціна 1740 грн за тонну, а імпорт – понад 1900 грн за тонну. "Ціна "Роттердам+" нижче, ніж реальні ціни вугілля, що надходить сюди з імпорту. От і все. Тобто, вже зрозуміло, що "Роттердам+" 1740 гривень тонна. А вугілля, яке ДТЕК фактично, інформація вже публічна, контрактував, вже законтрактував у Штатах і в Колумбії, - 1900 з плюсом гривень тонна. За схожою ціною контрактувала вугілля компанія Центренерго за кордоном... В результаті виходить, що ціна, як би там не було сумно, вона об'єктивна. "Роттердам+", при всій критиці щодо цієї всієї історії, не покриває в даний час реальні витрати на імпорт вугілля на територію держави Україна. Тому і не купили", - пояснив Марунич.

За словами експерта, в даний час в Україні є дефіцит вугілля, його запаси на складах ТЕС вдвічі менше, ніж в цей же час в минулому році, що загрожує зривом опалювального сезону. "Потрібно цілеспрямовано і швидко накопичувати запаси вугілля на теплоелектростанціях. По суті, його потрібно купувати та імпортувати", - вважає Марунич.

Нагадаємо, раніше ДТЕК заявив про готовність купити на Українській енергетичній біржі 450 000 тонн вугілля за ціною, встановленою за формулою "Роттердам+", для своїх теплоелектростанцій. Формула "Роттердам+" передбачає вартість вугілля на біржі Роттердама і витрати на доставку з Роттердама в Україну. За підсумками біржових торгів 3 вересня компанія "ДТЕК" не змогла придбати вугільну продукцію за ціною "Роттердам+", оскільки не отримала пропозицій. Компанія планувала придбати 225 тисяч тонн вугілля.

За інформацією ЗМІ, 19 серпня на нараді у президента з енергетичних питань, з'ясувалося, що закуповувати вугілля за ціною, розрахованою за формулою "Роттердам+", дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії.