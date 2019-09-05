Мер Чернігова ініціюватиме зустріч міських голів з президентом України

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що ініціюватиме зустріч мерів обласних центрів з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив під час загальноміської наради в Чернігові, повідомляє сайт Чернігова.

За словами Атрошенка, на зустрічі він хотів би підняти кілька важливих для міст питань, але в першу чергу повідомити, що всі міські голови України являються потенційними союзниками Володимира Зеленського в позитивних перетвореннях в країні. В той же час, під час деяких реформ до їх впровадження президенту та уряду не зайвим буде послухати позицію міських голів. На думку Атрошенка, така зустріч актуальна ще і в розрізі бюджетного процесу, який незабаром має розпочатися.

"Сьогодні триває тотальне перезавантаження влади у міністерствах та службах. Тому важливо декілька позицій на початку бюджетного процесу наголосити: більш потужні міста мають більше можливостей, інші – меншу, щодо заміни та ремонтів інфраструктури. Також нам варто поговорити про фінансування з державного бюджету делегованих повноважень, які виконують органи місцевого самоврядування".

Майданчиком для такої зустрічі може стати Асоціація міст України.