Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів

Згідно з даними Єдиного реєстру боржників, який веде Міністерство юстиції, начальник Головного територіального управління юстиції в місті Київ Станіслав Куценко знаходиться під виконавчим провадженням щодо стягнення аліментів.

Стягнення аліментів з чиновника відбувається на підставі рішення Голосіївського районного суду Києва. Коли саме чиновник потрапив в список неплатників аліментів в реєстрі не відображається. Але в даний список потрапляють особи, які більш ніж три місяці ухиляються від оплати аліментів дітям.

При цьому, Станіслав Куценко неодноразово коментував важливість оплати аліментів. Зокрема, він виступив автором статті "Чужих дітей не буває: як захистити право дитини на аліменти". "Не існує єдиного способу ідеального батьківства, але є багато шляхів бути хорошими мамою і татом для своїх дітей. Однак, про сумлінне батьківство не йде і мова , коли бачимо кількість тих, хто ухиляється від сплати аліментів ", - проаналізував катастрофічність ситуації з ухиленням від сплати аліментів в столиці Станіслав Куценко.

Також згідно з даними сервіса Opendata Станіслав Куценко фігурує в судових рішеннях як боржник досить значної суми позики.

Зокрема, у визначенні Самарського районного суду Дніпропетровська від 27 червня 2019 року (справа №206 / 2777/19) говориться про те, що проти Стансілава Куценко і його дружини був поданий позов про стягнення $ 235 тис. а позикою у фізособи. Як випливає з судових матеріалів, гроші за борговою розпискою він позичив 4 лютого 2016 р. під покупку і ремонт квартири. Борг Куценко мав віддати ще 15 листопада 2018 р. Але не зробив цього. Постійно уникав контактів з кредитором. У суді Станіслав Куценко наявність даного боргу не заперечив. Сама ж квартира записана на його дружину, і ще 30 травня 2019 року була виставлена ​​на продаж.

При цьому, можливо, що чиновник порушив антикорупційне законодавство. У його майнової декларації за 2018 р. не вказано, що дружина Куценко володіє будь-якою квартирою.

Раніше журналісти видання "Контракти" провели розслідування щодо створення Станіславом Куценко так званих Будинків юстиції. На думку журналістів, офлайн Будинки юстиції, впроваджувані Мін'юстом - це "не більше ніж спроба легалізувати корупцію з приватними компаніями в порушення законодавства України. Під загрозою "зливу" за кордон виявилися персональні дані українців і держреєстри (суб'єктів господарювання, нерухомості та ін.). А ще це непогана годівниця для підприємливих чиновників юстиції". Ідею їх впровадження з 2016 р., з благословення керівництва Мін'юсту, просував саме Станіслав Куценко. Діяльність Будинків юстиції порушує закон про адмінпослуги, оскільки її можуть вести тільки ЦНАП (Центрнаданняадмінпослуг). Також з ініціативи Куценко Будинками юстиції керувала приватна компанія родом з ОАЕ - VFS Global, яка раніше потрапляла в скандал навколо оформлення віз для українців.

Нагадаємо, чиновник Станіслав Куценко балотувався в народні депутати на позачергових парламентських виборах. В якості мажоритарника самовисуванця в одномандатному окрузі Києва він набрав 429 голосів (0,59%).