Коломойський отримав необхідний для статусу олігарха елемент, – Бондаренко

Після президентських і парламентських виборів, Ігор Коломойський отримав третій необхідний для олігарха елемент – до фінансового та медійному ресурсу додався вплив на державні органи влади.\r\nПро це розповів політичний експерт Кость Бондаренко, пише 24.ua.\r\n"Справді Ігор Коломойський відповідає всім критеріям олігарха. Це людина, яка лобіює свої бізнес-інтереси через політичні інструменти, використовуючи в тому числі й фактор медіа-ресурсу. У Коломойського є всі складові класичного олігарха – політичне представництво у владі, вплив на владу, медіа і великий бізнес", – наголошує Кость Бондаренко.\r\nЕксперт нагадує: Коломойський раніше регулярно влаштовував корпоративні війни і був у них на першому плані.\r\n"У Коломойського непрості стосунки з Віктором Пінчуком через "Нікопольський завод феросплавів", – наводить приклади Бондаренко. – Також було протистояння з Рінатом Ахметовим, яке розпочалося у 2014 році й триває до сьогодні..."\r\nУ цих протистояннях Коломойський часто користувався своїм впливом на владу і суди. І наразі вже почав це робити.