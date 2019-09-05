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05 вересня 2019, четвер, 10:28 275
Політика 2019-09-06T13:15:13+03:00
Українські Новини
Коломойський отримав необхідний для статусу олігарха елемент, – Бондаренко

Коломойський отримав необхідний для статусу олігарха елемент, – Бондаренко

Після президентських і парламентських виборів, Ігор Коломойський отримав третій необхідний для олігарха елемент – до фінансового та медійному ресурсу додався вплив на державні органи влади.

Про це розповів політичний експерт Кость Бондаренко, пише 24.ua.

"Справді Ігор Коломойський відповідає всім критеріям олігарха. Це людина, яка лобіює свої бізнес-інтереси через політичні інструменти, використовуючи в тому числі й фактор медіа-ресурсу. У Коломойського є всі складові класичного олігарха – політичне представництво у владі, вплив на владу, медіа і великий бізнес", – наголошує Кость Бондаренко.

Експерт нагадує: Коломойський раніше регулярно влаштовував корпоративні війни і був у них на першому плані.

"У Коломойського непрості стосунки з Віктором Пінчуком через "Нікопольський завод феросплавів", – наводить приклади Бондаренко. – Також було протистояння з Рінатом Ахметовим, яке розпочалося у 2014 році й триває до сьогодні..."

У цих протистояннях Коломойський часто користувався своїм впливом на владу і суди. І наразі вже почав це робити.

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